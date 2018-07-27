"Вынос мозга": Анатолий Вассерман рассказал о своем шоу на YouTube

МОСКВА, 27 июля — РИА Новости. Публицист, телеведущий и политолог Анатолий Вассерман запустил собственное шоу "Вынос мозга" на YouTube. Многократный победитель интеллектуальных телеигр приглашает знаменитостей ответить на вопросы викторины. Первыми гостями стали рэперы Паша Техник и Трилл Пилл. Премьерный выпуск уже посмотрели почти 100 тысяч человек. Вассерман рассказал РИА Новости о концепции нового шоу.

Кадр из шоу "Вынос мозга" с Анатолием Вассерманом Кадр из шоу "Вынос мозга" с Анатолием Вассерманом

Звезда интеллектуальных викторин "Что? Где? Когда?" и "Своя игра" Анатолий Вассерман теперь сам задает каверзные вопросы.

"Это шоу на стыке телевизионных и интернет-форматов. У нас хватает развлекательных YouTube-видео, но для ума пищи мало. Создателям интернет-контента есть чему поучиться у телевидения. Я скучаю по старым интеллектуальным шоу, которые стали классикой. Даже развлекательный проект должен давать зрителю повод думать и развиваться", — говорит ведущий.

Шоу будет выходить по средам. Проект рассчитан на аудиторию YouТube в возрасте от 18 до 44 лет. Действие происходит в студии, оформленной в морском стиле. Ведущий и гости находятся на импровизированном судне. По словам Вассермана, это ассоциация с океаном знаний, в который погружаются присутствующие. Участникам предлагают определить, является ли то или иное утверждение, озвученное ведущим, фактом или фейком.

Кадр из шоу "Вынос мозга" с Анатолием Вассерманом Кадр из шоу "Вынос мозга" с Анатолием Вассерманом

За неверный ответ — наказание, определяемое "колесом Бес фортуны". Напротив каждого гостя установлена пушка, которая в случае ошибки стреляет конфетти, пухом, листьями, а то и поп-корном. Это и объясняет название шоу.

"Все предельно просто. Мы выносим мозг интересными фактами и воздушными пушками", — уточнил автор проекта.

Для безопасности участникам надевают защитные очки. В первом 12-минутном выпуске программы удача улыбнулась рэперу Паше Технику. Он обошел оппонента Трилл Пилла по количеству правильных ответов и получил заряд в лицо лишь на финальном вопросе.

Анатолий Вассерман рассказал, что не был знаком с героями до записи передачи, но планирует и дальше приглашать ярких и известных персонажей.

"Состав гостей будет очень разнообразный, мы не хотим ограничиваться тематикой, возрастом или чем-то еще. Это будут популярные и интересные аудитории люди. Следите за выпусками", — призвал он.

Кадр из шоу "Вынос мозга" с Анатолием Вассерманом Кадр из шоу "Вынос мозга" с Анатолием Вассерманом

Участники шоу вели себя довольно эмоционально и не стеснялись в выражениях — видео изобилует нецензурной лексикой. В комментариях пользователи YouTube разделились: одни отметили, что "это очень странно и очень смешно", другие критиковали выбор гостей и уровень сложности вопросов.

Вассерман объяснил, по каким критериям отбирает задания."Мы живем в очень интересное время. Только информации стало настолько много, что в этом шуме из новостей мы иногда не обращаем внимания на мелочи. А ведь самое интересное скрыто именно в них. Я подбираю вопросы, о которых каждый мог бы задуматься в свободное время. Наказания нужны для того, чтобы информация лучше усваивалась. Привязываем факты к ярким эмоциям", — подытожил он.