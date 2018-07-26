Снежкин возглавит жюри игрового кино на фестивале "Окно в Европу"

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Известный режиссер, сценарист, продюсер Сергей Снежкин возглавит жюри конкурсной программы "Игровое кино. Осенние премьеры" на ХХVI фестивале российского кино "Окно в Европу". Об этом сообщил РИА Новости генеральный продюсер кинофорума Геворг Нерсисян.

"На нашем фестивале "Окно в Европу" традиционно существует четыре конкурсных программы: "Игровое кино. Осенние премьеры", "Копродукция. Окно в мир", "Неигровое кино" и "Анимационное кино". Картины, вошедшие в каждую из этих конкурсных программ, оценивает отдельное жюри", — сказал Нерсисян.

Он сообщил, что игровое кино в этом году будет оценивать жюри во главе с режиссером Сергеем Снежкиным – известным представителем питерской школы, неоднократным обладателем призов фестиваля "Окно в Европу", лауреатом премии "Золотой орел".

Жюри конкурса "Копродукция" возглавит режиссер, сценарист, основатель Ереванского международного фестиваля "Золотой абрикос", член Европейской киноакадемии Арутюн Хачатрян, а во главе судейской коллегии неигрового кино встанет известный документалист Евгений Григорьев. Жюри, которое будет выносить вердикт работам аниматоров, возглавит Гарри Бардин, знаменитый мультипликатор, чьи картины не раз завоевывали призы на международных и российских кинофорумах.