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Культура

Книги на август: "Миф" Стивена Фрая и "Царство Агамемнона" Владимира Шарова

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© РИА Новости / Александр Поготов Девушка в библиотеке. Архивное фотоДевушка в библиотеке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поготов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Документальный роман о борьбе за выживание в открытом океане "Во власти стихии" Тами Олдхэм-Эшкрафт, "Голубиная книга анархиста" Олега Ермакова, ироничный пересказ древнегреческих сюжетов в "Мифе" Стивена Фрая и вариация на тему классической трагедии в "Царстве Агамемнона" Владимира Шарова ожидают читателей в августе.

"Во власти стихии"

Всероссийская акция Библионочь
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Таинственный Пелевин и последний Фандорин: самые ожидаемые романы в 2018-м

Около 35 лет назад американка Тами Олдхэм-Эшкрафт вместе со своим возлюбленным Ричардом Шарпом отправилась в путешествие на яхте через океан. Ничего не предвещало беды – оба не раз ходили под парусом, зарабатывая на жизнь тем, что перегоняли яхты их новым владельцам. На четвертый день пути пару настиг шторм чудовищной силы, перевернувший лодку: Тами оказалась под палубой, Ричард пропал. Очнувшейся девушке пришлось самостоятельно искать путь к берегу, бороться за выживание в течение сорока дней. Трагическая история легла в основу автобиографического романа "Во власти стихии", который был опубликован в 1998 году и мгновенно стал бестселлером. На русском языке он впервые выходит в издательстве "Азбука Аттикус".

"Голубиная книга анархиста"

Покупатель в книжном магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Исследование показало, книги каких писателей предпочитают россияне

Смоленский писатель Олег Ермаков дебютировал в литературе около тридцати лет назад со сборником "Афганские рассказы", в нем отразился его опыт участия в Афганской войне, которую он позднее назвал "бесчеловечным предприятием". К событиям того времени он возвращался также в романе "Знак зверя", пытаясь своим творчеством осмыслить пережитое.

Главными героями его недавних произведений, в частности, книги "Радуга и вереск" становятся уже не солдаты, а обычные люди – фотографы, путешественники, блогеры, местом действия автор выбирает родной Смоленск, периодически уводя читателя на просторы Древней Руси. Роман "Голубиная книга анархиста", выходящий в издательстве "Время", продолжает эту историю. Ермаков возвращает полюбившихся персонажей, добавляет новых и чутко отзывается на современные реалии.

"Обе книги будут интересны тем, кто не равнодушен к современности и истории. Как будто такие равнодушные люди есть? По-моему, так или иначе этим интересуются все… В общем, мне, думающему о свободе, о войне, насилии, жестокости и любви, это точно интересно", — рассказал Ермаков в одном из интервью.

"Миф"

Писатель Анна Старобинец. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Королева русского хоррора — о том, как стала лучшим фантастом Европы

Британский актер, писатель и драматург Стивен Фрай не нуждается в особом представлении: на его творческом счету множество ролей в кино и сериалах, озвучивание семи томов "Гарри Поттера", детских сказок и английского перевода "Евгения Онегина", а также написание собственных сатирических романов, таких как "Лжец" и "Гиппопотам".

В новой книге под названием "Миф", которая выходит в издательстве "Фантом Пресс", Фрай предлагает свой ехидный пересказ древнегреческих легенд. "Эта книга игрива, живописна, богата на эпитеты, балагуриста и педантична в деталях. И как всегда, Фрай влюблен в то, о чем пишет, он не скатывается в клоунаду… Это прекрасный способ попасть в Древнюю Грецию. А заодно и как следует развлечься, окунаясь в стиль Фрая, удивляясь, ужасаясь и смеясь с ним вместе", — отмечается в сообщении пресс-службы.

"Царство Агамемнона"

Девушка читает книгу в библиотеке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Названы пять лучших книг за последние полвека

Писатель и историк Владимир Шаров в мире отечественной литературы известен давно: его первый роман "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах" вышел в 1991 году и неоднократно переиздавался, впрочем, как и другие его произведения. В книгах Шарова история соседствует с фантастикой, а перед глазами читателя проходит огромное количество персонажей из разных эпох. Новый роман "Царство Агамемнона" выходит почти пять лет спустя с победоносного "Возвращения в Египет", который принес автору первую за годы творчества премию – "Русского Букера".

Действие книги, опубликованной в издательстве "Редакция Елены Шубиной", разворачивается в XX веке и доходит до наших дней; основой сюжета становится история семьи философа и монаха Николая Жестковского. "Во многом повествование — слепок классической трагедии, а главные персонажи чувствуют себя героями древнегреческого мифа", — подчеркнули в пресс-службе.

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