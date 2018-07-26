Koktebel Jazz Party разыгрывает билеты в соцсетях

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Поклонники джаза смогут выиграть билеты на самое яркое событие в культурной жизни Крыма — международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет с 24 по 26 августа 2018 года в артистическом поселке Коктебель в Крыму. Розыгрыш стартует 26 июля и продлится до 10 августа в официальном аккаунте РИА Новости Крым в социальной сети Facebook. Всего будет разыграно 10 пригласительных билетов на два лица в партер Главной сцены Koktebel Jazz Party 2018.

С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат".