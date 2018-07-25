Десять премьер, юбилеи, гастроли: Большой театр завершает 242-й сезон

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости, Наталия Курова. Большой театр завершает свой 242-й сезон, который смело можно назвать не просто успешным, а блистательным: выпущено 10 премьер, в числе которых постановки, ставшие настоящими мировыми событиями.

Последняя премьера сезона в главном театре страны состоялась 24 июля: представили мировой оперный хит — "Богему" Джакомо Пуччини. Заключительный спектакль в сезоне в Большом состоится 29 июля.

Сезон больших опер



Завершающийся сезон стал сезоном больших опер, созданных по произведениям великих русских и зарубежных классиков: Чайковского, Верди, Пуччини, Генделя, Римского-Корсакова. В спектаклях ГАБТ на сцену выходили мировые звезды, в числе которых Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Джорджио Берруджи.

Первую премьеру сезона Большой посвятил своим юным зрителям. На Новой сцене режиссер Алексей Франдетти и дирижер Антон Гришанин представили "зоологическую фантазию" Сен-Санса "Карнавал животных" и театрализованную экскурсию в мир симфонического оркестра "Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бриттена.

В октябре на исторической сцене Большого театра состоялось концертное исполнение оперы Николая Римского-Корсакова "Псковитянка" (солисты, хор и оркестр под управлением главного дирижера ГАБТ Тугана Сохиева).

Театр продолжил сотрудничество с прославленным оперным фестивалем "Экс-ан-Прованс", который славится оригинальными спектаклями в постановках известных современных режиссеров. В их числе Кэти Митчелл, с работами которой московская публика познакомилась в рамках прошедших ранее гастролей.

В этом сезоне в режиссуре Кэти Митчелл был представлен в России оперный шедевр Генделя "Альцина". Премьера состоялась на Новой сцене Большого в октябре.

"Пиковая дама" от Туминаса

Новую сценическую версию одной из самых популярных и востребованных во всем мире опер – "Пиковую даму" — увидели зрители в этом сезоне Большого.

"Я писал ее с небывалой горячностью и увлечением", — так писал Петр Ильич Чайковский о своей опере и выражал надежду, что все его "авторские восторги, волнения и увлечения отзовутся в сердцах отзывчивых слушателей".

По словам гендиректора ГАБТ Владимира Урина, "Пиковая дама" – одна из тех великих опер, которая в силу своей глубины, содержания имеет возможность на десятки, сотни интерпретаций".

Для создания третьей в ХХI веке постановки в Большом театре "Пиковой дамы" был приглашен один из ведущих российских драматических режиссеров Римас Туминас, который уже поставил на этой сцене оперу Дмитрия Шостаковича "Екатерина Измайлова".

Свою главную задачу Туминас видел в том, чтобы "рассказать историю, очень петербургскую по духу". По его словам, "вся повесть, а за ней и опера, пронизана особенной только этому городу свойственной таинственной и зыбкой атмосферой".

По отзывам критики, спектакль получился "самым классическим", таинственным, и, может быть, несколько мрачноватым.

Исполнитель заглавной роли Германа известный баритон Юсиф Эйвазов назвал постановку "Загадочной и мистической". Певец отметил, что работать в Большом театре с такой талантливой профессиональной командой было настоящим удовольствием.

Попасть в Большой на этот спектакль, как, впрочем, и на все остальные, очень трудно. Аншлаг – желанное для каждого театра слово, сопровождает Большой всегда.

Великие итальянцы — Верди и Пуччини

Постановку следующей оперы сезона – блистательного "Бала-маскарада" Джузеппе Верди, кстати, тоже третьей по счету версии в Большом театре, осуществила итальянская постановочная группа. Музыкальным руководителем стал знаменитый итальянский дирижер Джакомо Сагрипанти, с которым Большой в 2015 году выпустил Оперу "Дон Карлос", режиссером — Давиде Ливерморе.

По мнению дирижера, "опера по своему звучанию очень разнообразна, и сложность заключается в том, чтобы оркестр всегда играл органично эту великую музыку". Маэстро остался доволен работой оркестра Большого театра.

Создатели спектакля не изменили место действия: все происходит в Америке, в Бостоне, но перенесли время действия в 1950-е годы, когда творил Альфред Хичкок – мастер психологической драмы, к визуальной эстетике которого обратились постановщики.

Все свои идеи режиссер смог воплотить в Большом театре, где, как он отметил, можно действительно реализовать очень многое.

"Театр показал огромный профессионализм и любовь к музыке, готовность к работе. И я горд, что мне довелось поработать в этом прекрасном театре", — подчеркнул Ливерморе.

Завершил 242-й сезон в Большом еще один мировой оперный хит — "Богема" Джакомо Пуччини. Новую сценическую версию оперы в год 160-летия со дня рождения композитора представила молодая постановочная команда под руководством французского режиссера Жан-Романа Весперини и американского маэстро Эвана Роджистера.

Балетные премьеры Иржи Килиана и Джона Ноймайера

Балетные премьеры 242-го сезона открыл выдающийся хореограф Иржи Килиан. Впервые на сцене Большого театра 2 ноября был представлен его балет "Забытая земля" на музыку "Симфонии-реквиема" Бриттена. У этой постановки есть и другой источник, который лежит не в области музыки, а в области живописи, в картинах норвежского художника Эдварда Мунка, которым свойственно трагическое мироощущение. Характерно оно и для балета Килиана.

Медленно и согласованно начинают исполнители – их всего 12 – движение вперед, но время от времени кто-то нарушает гармонию. По словам Килиана, это движение подобно океану жизни. Мастер в своих интервью признается, что его интересуют вопросы любви, жизни и смерти.

Одним из значимых событий сезона стала премьера балета "Анна Каренина" на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке, Кэта Стивенса выдающегося балетмейстера американца Джона Ноймайера, которого очень любят в России и всегда ждут его новых работ. Это совместный проект Большого театра и Гамбургского балета, который возглавляет хореограф.

Ноймайер признался, что в постановку "Анны Карениной" вложил все, что накопил, весь свой опыт.

Мысль о постановке возникла после премьеры "Дамы с камелиями", где в заглавной роли выступила прима ГАБТ Светлана Захарова. Она сказала, что мечтает исполнить Татьяну в его балете по роману "Евгений Онегин". Но хореограф посчитал, что не Татьяна, а Анна Каренина больше подошла бы Захаровой. Так несколько лет назад и был задуман этот балет.

"Балет "Анна Каренина" — это в какой-то степени завершение моей русской трилогии. Я обращался к "Чайке" Чехова, поставил балет по "Евгению Онегину" Пушкина, который назвал "Татьяной", и вот теперь балет по роману Толстого", — сказал Ноймайер накануне премьеры, которая состоялась 23 марта на исторической сцене ГАБТ.

По словам хореографа, читая роман, он видел в нем то, что имеет универсальное значение, что доступно и близко всем людям.

После премьеры исполнительнице Анны Светлане Захаровой аплодировал сам автор. Она была как всегда безукоризненна и восхитительна. Многие критики отметили высочайший уровень исполнителей всех, даже самых маленьких ролей в этом спектакле.

"Я старалась все исполнить, как задумал автор, ведь в каждой роли во всех постановках Ноймаейра есть частичка его самого. Это творец, который живет в этом балете", — сказала Захарова.

Алексей Ратманский

Известный современный хореограф Алексей Ратманский поставил в этом сезоне на Новой сцене ГАБТ легендарный балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", в котором когда-то танцевала великая русская балерина Галина Уланова. Сейчас этот балет в Большом с 1979 года идет в хореографии Юрия Григоровича. Ратманский предложил свою оригинальную версию. Премьера состоялась 22 ноября.

Вдохновляясь музыкой Прокофьева, хореограф не стал отходить от шекспировского сюжета, и действие в его постановке происходит в Италии эпохи Возрождения.

"Когда начинаешь работать с музыкой, невозможно ей эмоционально не отвечать… Такие формулы, такие мелодии, такая музыкальная драматургия, что остаться равнодушным просто невозможно", — признался Ратманский в одном из интервью. И спектакль получился очень эмоциональный, захватывающий, "дышащий" любовью.

© Фото предоставлено пресс-службой Большого театра/Дамир Юсупов Премьера балета "Ромео и Джульетта" в Большом театре © Фото предоставлено пресс-службой Большого театра/Дамир Юсупов Премьера балета "Ромео и Джульетта" в Большом театре

Долгожданный "Нуреев"

Самой громкой и самой ожидаемой премьерой сезона стал балет "Нуреев", посвященный уникальному танцовщику с прекрасной и трагической судьбой Рудольфу Нурееву. Над спектаклем работал творческий союз хореографа Юрия Посохова, режиссера и сценографа Кирилла Серебренникова и композитора Ильи Демуцкого, создавших балет "Герой нашего времени", признанный лучшим спектаклем в 2015 году.

В "Нурееве" все искусства объединились, чтобы воссоздать жизнь большого таланта, неординарной личности.

Спектакль поразил зрителей своей необычной формой, включающей не только балет, но и оперу, и драму. Весь коллектив Большого театра был задействован в этой постановке.

Известный хореограф Борис Эйфман отметил, что "Нуреев" — необычный спектакль, который мог родиться только в Большом театре с его огромным творческим ресурсом".

"Этот спектакль про бесконечное стремление к красоте, поиск свободы через красоту. И про иллюзии и разочарования, с этим связанные", — сказал Серебренников.

"Нуреев" вызвал настоящий восторг и восхищение – интересной хореографией, изобретательной элегантной сценографией, прекрасной музыкой и, конечно, искусством лучших из лучших артистов Большого. Невозможно описать восторг от исполнения Светланой Захаровой роли Натальи Макаровой, великолепны были Артем Овчаренко, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко в заглавной роли Рудольфа Нуреева.

"Это событие мирового уровня" — таково мнение подавляющего большинства счастливчиков, которым удалось увидеть этот многослойный, интересно придуманный, масштабный балет. "Талантливо о великом таланте" — так лаконично и ёмко высказался о спектакле бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Единственное, что омрачало на премьере всеобщую радость, это отсутствие одного из создателей – Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии". Несмотря на просьбы гендиректора ГАБТ Урина, следователи не отпустили Серебренникова ни на репетиции, ни на премьеру.

Все создатели этого спектакля: Юрий Посохов, Кирилл Серебренников, Илья Демуцкий, Владислав Лантратов — стали обладателями балетного "Оскара" — Приза "Бенуа де ла данс, что подтверждает мировое признание этого спектакля.

Юбилеи и гастроли



Вместе со всем балетным миром Большой в этом сезоне отметил 200-летие со дня рождения великого балетмейстера русского француза Мариуса Ивановича Петипа. В Большом прошел грандиозный гала-концерт мировых звезд балета в честь мастера, и к юбилею Петипа Большой представил капитальное возобновление балета "Коппелия" (хореография Петипа и Энрико Чекетти). Премьера состоялась в 2009 году, а возобновление в постановке и новой хореографической редакции Сергея Вихарева — 20 апреля 2018 года.

К 100-летию выдающегося российского режиссера Юрия Любимова ГАБТ показал 27 и 29 сентября оперу Александра Бородина "Князь Игорь" в постановке Любимова. А 30 сентября на исторической сцене Большого прошла церемония вручения премии имени Любимова и состоялся гала-концерт.

В этом сезоне Большой с успехом провел майские гастроли в Китае и Южной Корее. А у себя в гостях принимал Александринский театр и Софийский театр оперы и балета.

В Поднебесную отправился огромный коллектив: опера, балет и оркестр ГАБТ. В Пекине были показаны опера "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова и два балета: "Корсар" Адольфа Адана и "Пламя Парижа" Бориса Асафьева. В Сеуле балет и оркестр Большого театра представил один из шедевров балетной классики – "Жизель" Адольфа Адана.

Впервые Большой театр участвовал в программе Транссибирского арт-фестиваля. В апреле на сцене Новосибирского театра оперы и балета был показан балет "Дама с камелиями" в хореографии Джона Ноймайера со Светланой Захаровой в главной роли.

29 июля будет сыгран последний спектакль – премьера оперы Пуччини "Богема". Новый 243-й сезон Большой откроет 12 сентября оперой "Борис Годунов" Мусоргского. Спектакль состоится на исторической сцене ГАБТ.