"Союзмультфильм" получит льготы для технопарка "Дом российской анимации"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" получит льготы на создание технопарка "Дом российской анимации" по решению президиума правительства Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На заседании президиума правительства Москвы принято решение присвоить статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы киностудии "Союзмультфильм". На базе "Союзмультфильма" будет создан анимационный технопарк "Дом российской анимации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус инвестиционного приоритетного проекта снизит налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%, что позволит "Союзмультфильму" направить дополнительные средства на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка.

"Ожидается, что на базе модернизированного "Союзмультфильма" будет выпускаться не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год. Резиденты будущего технопарка (независимые анимационные студии) смогут коллективно пользоваться профильным оборудованием и программным обеспечением в специальных центрах", — добавляется в сообщении.

Год назад представители ведущих российских анимационных студий встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить проблемы и пути развития анимационной отрасли. Тогда аниматоры выступили за то, чтобы отрасль была приравнена к IT-индустрии, и встретили одобрение главы государства. Кроме того, Путин отреагировал и на просьбу "Союзмультфильма" присвоить студии статус технопарка: он поручил правительству РФ совместно с московскими властями проработать этот вопрос к февралю 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма" ранее, киностудия получила субсидию правительства Москвы в размере 213 миллионов рублей на создание на базе студии технопарка. По словам председателя правления "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, развитие технопарка откроет доступ студиям к передовым технологиям и даст толчок развитию отрасли в целом.