"Союзмультфильм" получит льготы для технопарка "Дом российской анимации"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" получит льготы на создание технопарка "Дом российской анимации" по решению президиума правительства Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что статус инвестиционного приоритетного проекта снизит налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%, что позволит "Союзмультфильму" направить дополнительные средства на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка.
"Ожидается, что на базе модернизированного "Союзмультфильма" будет выпускаться не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год. Резиденты будущего технопарка (независимые анимационные студии) смогут коллективно пользоваться профильным оборудованием и программным обеспечением в специальных центрах", — добавляется в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма" ранее, киностудия получила субсидию правительства Москвы в размере 213 миллионов рублей на создание на базе студии технопарка. По словам председателя правления "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, развитие технопарка откроет доступ студиям к передовым технологиям и даст толчок развитию отрасли в целом.