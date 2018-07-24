Орбакайте дебютирует в спектакле "Двое на качелях" в театре "Современник"

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Премьерные показы легендарного спектакля "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона с певицей и актрисой Кристиной Орбакайте в главной роли пройдут в театре "Современник" во вторник и среду.
Первыми исполнителями главных ролей были тогда тоже совсем молодые Татьяна Лаврова и Михаил Козаков. 30 лет "Двое на качелях" с успехом шли на сцене "Современника".
Три года назад Волчек сочинила новую сценическую версию вместе с другой командой, где в главных ролях выступили Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов.
По мнению режиссера, было важно вернуться к этой пронзительной истории любви именно сегодня, когда общество устало от агрессии и боли.
"Всмотреться в человека как такового, в его силу и слабость, в его потребность любить и быть любимым, которая остается с ним всегда, вне зависимости от того, что происходит вокруг", — сказала Волчек.
В этом сезоне спектакль выбыл из репертуара, поскольку Хаматова взяла творческий отпуск. И тогда Галина Борисовна обратилась к Кристине Орбакайте, поскольку всегда считала, что в ней скрыта драматическая актриса.
Для Орбакайте это не первый театральный опыт – она играла в театре им. Ермоловой, театре "Игроки" и театре Эстрады. Но предложение Волчек стало для нее полной неожиданностью.
"Для меня предложение Галины Борисовны было, конечно, полной неожиданностью. Признаюсь, что сыграть на сцене "Современника" было моей давней мечтой, но я думала, что этому уже не суждено осуществиться".
Актриса сказала, что 15 лет не выходила на театральную сцену и понимала, что это рискованный шаг и огромная ответственность, но отказаться от такого предложения не смогла: "Это исключительный случай, и я бы себе не простила, если бы нашла какие-то причины, чтобы отказаться".
Она отметила, что сроки сдачи спектакля были жесткими, но очень помог партнер Кирилл Сафонов, который отдавал все свободное время репетициям с ней.
"А главное — рядом была Галина Борисовна. И я, как губка, старалась впитывать каждое слово, жест, замечание режиссера, которая обладает удивительной способностью просто и доступно объяснить все, что тебе непонятно".
Соавторами режиссера в этой постановке выступили известный художник Павел Каплевич, режиссер-педагог Михаил Али-Хусейн, режиссер по пластике Татьяна Тарасова. Спектакль состоится на сцене Дворца на Яузе, где во время капитального ремонта основного здания на Чистых прудах работает "Современник".