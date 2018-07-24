Орбакайте дебютирует в спектакле "Двое на качелях" в театре "Современник"

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Премьерные показы легендарного спектакля "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона с певицей и актрисой Кристиной Орбакайте в главной роли пройдут в театре "Современник" во вторник и среду.

"Двое на качелях" — особый спектакль для театра и для его художественного руководителя Галины Волчек. Этой постановкой Галина Борисовна 56 лет назад дебютировала как режиссер. Тогда это было необычайное событие – молодой режиссер, женщина отважилась во времена "железного занавеса" обратиться к пьесе американского автора, пьесе, где есть секс, развод и нет счастливого конца.

Первыми исполнителями главных ролей были тогда тоже совсем молодые Татьяна Лаврова и Михаил Козаков. 30 лет "Двое на качелях" с успехом шли на сцене "Современника".

Три года назад Волчек сочинила новую сценическую версию вместе с другой командой, где в главных ролях выступили Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов.

По мнению режиссера, было важно вернуться к этой пронзительной истории любви именно сегодня, когда общество устало от агрессии и боли.

"Всмотреться в человека как такового, в его силу и слабость, в его потребность любить и быть любимым, которая остается с ним всегда, вне зависимости от того, что происходит вокруг", — сказала Волчек.

В этом сезоне спектакль выбыл из репертуара, поскольку Хаматова взяла творческий отпуск. И тогда Галина Борисовна обратилась к Кристине Орбакайте, поскольку всегда считала, что в ней скрыта драматическая актриса.

Для Орбакайте это не первый театральный опыт – она играла в театре им. Ермоловой, театре "Игроки" и театре Эстрады. Но предложение Волчек стало для нее полной неожиданностью.

"Для меня предложение Галины Борисовны было, конечно, полной неожиданностью. Признаюсь, что сыграть на сцене "Современника" было моей давней мечтой, но я думала, что этому уже не суждено осуществиться".

Актриса сказала, что 15 лет не выходила на театральную сцену и понимала, что это рискованный шаг и огромная ответственность, но отказаться от такого предложения не смогла: "Это исключительный случай, и я бы себе не простила, если бы нашла какие-то причины, чтобы отказаться".

Она отметила, что сроки сдачи спектакля были жесткими, но очень помог партнер Кирилл Сафонов, который отдавал все свободное время репетициям с ней.

"А главное — рядом была Галина Борисовна. И я, как губка, старалась впитывать каждое слово, жест, замечание режиссера, которая обладает удивительной способностью просто и доступно объяснить все, что тебе непонятно".

Соавторами режиссера в этой постановке выступили известный художник Павел Каплевич, режиссер-педагог Михаил Али-Хусейн, режиссер по пластике Татьяна Тарасова. Спектакль состоится на сцене Дворца на Яузе, где во время капитального ремонта основного здания на Чистых прудах работает "Современник".