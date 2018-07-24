Большой театр завершает 242-й сезон премьерой оперы Пуччини "Богема"

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Большой театр завершает свой масштабный 242-й сезон премьерой оперы Джакомо Пуччини "Богема", показы пройдут со вторника по воскресенье на новой сцене, сообщает пресс-служба театра.

Сюжет "Богемы", заимствованный из популярного романа Анри Мюрже "Сцены из жизни богемы", приглянулся сразу двум итальянским композиторам – Леонкавалло и Пуччини, который написал свою "Богему" за 8 месяцев. Премьера состоялась в 1896 году на сцене театра "Реджо" в Турине под управлением 28-летнего Артуро Тосканини. Реакция критики и публики была достаточно прохладной. Однако вскоре "Богема" завоевала сцены всего мира.

Как писал музыковед Гозенпуд, "искренность и теплота, с какими Пуччини воплотил в музыке трогательные, забавные и скорбные события из жизни бедных художников, поэтов и их подруг, во многом обусловлены тем, что композитор хорошо знал своих героев: когда-то в пору занятий в Миланской консерватории, он нередко сам голодал, как они".

Премьера оперы "Богема" в России прошла в 1897 году в Московской русской частной опере Саввы Мамонтова. В спектакле участвовал Федор Шаляпин в партии музыканта Шонара.

Большой театр представляет новую постановку оперы "Богема" Пуччини в год 160-летия со дня рождения композитора.

Создает спектакль молодая интернациональная команда постановщиков и исполнителей: дирижер Эван Роджистер, режиссер Жан Роман Весперини, сценограф Бруно де Лавенер, художник по костюмам Седрик Тирадо.

"Практические все исполнители по возрасту соответствуют своим персонажам. А мы с режиссером – ровесники, нас объединяют общие артистические корни и учителя", — сказал музыкальный руководитель постановки дирижер Эван Роджистер накануне премьеры.

Роджистер не впервые встречается в работе с этой оперой Пуччини — он дирижировал "Богемой" в Берлине и Хьюстоне, но каждый раз, по его словам, он начинает заново изучать эту музыку – очень многослойную, с множеством оттенков и цветов.

"Я в России первый раз, и для меня огромная честь работать в Большом театре. Для меня в первом ряду оперных оркестров мира находится оркестр Большого театра. Когда мы говорим про оттенки и краски, свежесть музыки Пуччини, то для меня, как для дирижера важно, чтобы музыканты не просто исполняли музыку, а чтобы у них было какое-то свое воображение, чтобы они могли идти вслед за мной в какой-то свой мир, чтобы каждый музыкант в оркестре чувствовал себя как артист", — подчеркнул Роджистер.

По словам дирижера, бывают оркестры, куда музыканты приходят как на работу, а вот в оркестре Большого театра музыканты приходили каждый день вдохновленные тем, что они делают.

"Богема "Пуччини всегда будет современна, потому что она рассказывает о молодых людях, их первой любви, с которой связаны и, восторг и чувство неуверенности, страха… И это, мне кажется, все слышно в музыке", — отметил Роджистер.

Что касается режиссера Жан-Романа Весперини, то он считает, что его работа заключается в том, чтобы сделать эту постановку современной. Об этом он сказал накануне премьеры.

"Моя задача как режиссера состоит в том, чтобы сделать спектакль современным, но не через костюмы и декорации, а через актерскую игру, сделать ее современной, убрать традиционные жесты, свойственные певцам. Сыграть так, чтобы их герои воспринимались как сегодняшние", — сказал Весперини.

Что касается традиционного вопроса, что такое "богема", режиссер ответил так: "Богема – это состояние духа, это то, что существует интуитивно".

Для спектакля было сшито более 200 костюмов, а для пуделя, который также участвует в постановке, был сделан специальный ошейник.

В премьерном спектакле заняты: Раме Лахай, Андрей Жилиховский, Николай Казанский, Дэвид Ли, Динара Алиева, Ольга Селиверстова, Отак Кунчулиа, Валерий Гильманов, Иван Максимейко.