Мультфильм "Фиксики" собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сборы российского мультфильма "Фиксики" в зарубежном прокате составили более миллиона долларов, его увидели зрители в Латинской Америке, Турции, Болгарии и других странах, сообщает пресс-служба продюсерской компании "Аэроплан".

Мультфильм "Фиксики" рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Изначально герои существовали в рамках анимационного сериала, а в 2017 году вышел и полнометражный фильм. Выход второй части запланирован на 2019 год.

"По завершению проката в Латинской Америке российский анимационный фильм "Фиксики. Большой секрет" преодолел отметку в 1 миллион долларов США по сборам за рубежом. Конкретно в этом регионе фильм собрал 572 тысячи долларов США, то есть более половины своего международного бокс офиса", — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокат картины состоялся в Мексике, Перу, Чили, Боливии и Эквадоре. Ранее мультфильм показали в Турции, странах Балтии, Болгарии. Международный прокат "Фиксиков" продолжится в Южной Корее, странах Ближнего Востока и бывшей Югославии.

"Мы рады, что "Фиксикам" удается быть в авангарде анимационной отрасли России. Кино, и мультфильмы в особенности, – это важное направление культурной дипломатии. Мы хотим познакомить с российским кино юных зрителей из разных стран", – отметила гендиректор "Аэроплана" Юлия Софронова.