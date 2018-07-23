"Монстры на каникулах 3" вторую неделю лидируют в российском прокате

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Третья часть мультфильма "Монстры на каникулах" вторую неделю держится в лидерах российского проката, заработав по итогам последних выходных 211,4 миллиона рублей и за все время проката — 735,3 миллиона, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.

В новом фильме анимационной франшизы Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Неожиданно вампир влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику. Его дочь Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар, ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров.

На втором месте — боевик "Небоскреб" с Дуэйном Джонсоном в главной роли, который заработал по итогам выходных 107,5 миллиона рублей и 357,2 миллиона за две недели проката. Третье место занимает супергеройский фильм "Человек-муравей и оса", собравший 70,5 миллионов рублей за выходные и 719 миллионов рублей за три недели проката.

На четвёртом месте оказалась новинка кинопроката, ремейк фильма про молодых аферистов "Клуб миллиардеров" с Кевином Спейси, Энселем Элгортом и Тэроном Эджертоном, который заработал 28,2 миллиона рублей.

Замыкает пятёрку лидеров российская комедия "Килиманджара", собравшая 24,5 миллиона рублей за первые выходные проката.