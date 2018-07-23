Стартовали продажи билетов на XVI фестиваль Koktebel Jazz Party

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В продажу поступили билеты на самое яркое событие в культурной жизни Крыма — XVI международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет с 24 по 26 августа в артистическом поселке Коктебель, сообщает оргкомитет смотра.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля и у официального партнера проекта — Concert.ru , а также в дни фестиваля в кассах площадок форума. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1000 рублей. В этом году Koktebel Jazz Party порадует гостей и жителей Коктебеля джазом на пяти сценах, искусствоведческими программами от выдающихся джазменов и возможностью окунуться в удивительную энергетику этого уголка Крыма.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Он возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя музыкальному смотру, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

За 16 лет его существования в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат".