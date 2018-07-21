Sputnik рассказал, как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В латвийской Юрмале, где раньше проходил международный конкурс молодых исполнителей "Новая Волна", главным музыкальным событием стал фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018", пишет Sputnik Латвия.

Отмечается, что главный организатор фестиваля Лайма Вайкуле, в честь которой и назван фестиваль, старалась лично поприветствовать всех приглашенных артистов, которых приехало 186 человек. Певица отметила, что этот фестиваль крайне необходим для города.

На музыкальное событие съехались исполнители из России, Белоруссии, Украины, стран Прибалтики, Грузии, Италии и даже Кубы. Все музыканты выступают в сопровождении оркестра из 33 классических исполнителей. Главной особенностью фестиваля стал запрет на выступления под фонограмму.

Как пишет издание, весь фестиваль организаторы разделили на четыре дня, которые назвали "Открытие", "Вечер любви", "Вечер хитов" и "Grand Gala". Среди известных гостей на мероприятии можно встретить Филиппа Киркорова, Андрея Макаревича, Григория Лепса, Лолиту, Владимира Винокура, Верю Брежневу и других звезд эстрады.

Многие гости фестиваля остались в восторге от организации фестиваля. Так, российская певица Лолита в интервью Sputnik рассказала о своей радости от возвращения в Юрмалу. Исполнительница выразила надежду на то, что Латвия не "увязнет в болоте русофобии", а музыкальные события будут способствовать укреплению дружбы между нациями.

"Хочется верить, что такие вот фестивали, где встречаются не только музыканты, но и большие бизнесмены, и политики, будут как-то способствовать укреплению дружбы между людьми разных национальностей", — рассказала Лолита.

Уже не так плохо

Сотрудник городской мэрии Юрмалы Валдис Гароза рассказал Sputnik, что помнит, как город пострадал от ухода "Новой волны" и других фестивалей и выразил надежду, что вскоре все будет как раньше.

"Я уже двадцать лет живу в Юрмале, видел, как тут все было после ухода "Новой волны" и других больших фестивалей. И теперь вижу, как постепенно все возвращается, активизировался рынок недвижимости, строят гостиницы и разные центры отдыха", — сказал Гароза.

Организацию нового музыкального фестиваля прокомментировал и Владимир Винокур. По его словам, Юрмала не должна меняться, а должна оставаться такой, какой всегда была.

"Прекрасно, что в Юрмале проводится такой фестиваль. Здесь все пропитано дружбой. И Лайма, молодец, этому способствует", — сказал Винокур.

Международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки "Новая волна" проводился в Юрмале с 2002 по 2014 год. В 2015 году конкурс переехал в Сочи из-за того, что Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию, выступивших за воссоединение Крыма с Россией, внесли в список нежелательных для въезда в Латвию лиц.