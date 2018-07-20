В Москве открылся первый букинистический фестиваль

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первый московский букинистический фестиваль открылся в пятницу на Новом Арбате, в течение трех месяцев посетители смогут приобрести книги различных жанров, в том числе издания, которым более 100 лет, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Большой фестиваль пройдет на Новом Арбате и стартует 20 июля, продлится он до 20 октября. Целых три месяца на площадке фестиваля будет выставлено порядка 30 различных торговых точек с совершенно различной литературой: это и детские книги, и взрослые, причем многим изданиям на этом фестивале уже более 100 лет", — рассказал Немерюк.

Как пояснил глава департамента, участником фестиваля может стать любой букинист, а продавать книги можно в течение желаемого времени. "Все зависит от того, какой объем книг у вас есть. Можно прийти даже на один день, если вы хотите реализовать какие-то книги, мы будем рады всем букинистам и любителям исторических книг и исторической литературы", — сказал он.

На фестивале пройдут мастер-классы, а также будет организована точка буккроссинга. "Можно прийти и оставить свою любимую книгу, взяв почитать что-то интересное из того, что оставляют другие горожане. Также в наших точках общепита, которые там работают, можно будет найти интересные блюда известных писателей", — заключил Немерюк.

Как рассказал журналистам участник фестиваля, букинист Юрий Лучников, цены на книги варьируются от 50 до нескольких десятков тысяч рублей за антикварные экземпляры, но некоторые издания можно взять бесплатно в библиотеке, которая работает в рамках фестиваля.

"Также на фестивале будут проходить благотворительные аукционы: каждый гражданин может прийти и сдать книгу, она будет продана на аукционе, а денежные средства поступят в благотворительный фонд на какие-либо нужды", — рассказал Лучников.