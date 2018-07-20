Картину Сурикова "Переход Суворова через Альпы" анимировали для мультфильма

Репродукция картины В. И. Сурикова Переход Суворова через Альпы. 1899 год. Государственный Русский музей

Репродукция картины В. И. Сурикова Переход Суворова через Альпы. 1899 год. Государственный Русский музей

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Картину художника Василия Сурикова "Переход Суворова через Альпы" перерисовали и анимировали для кульминационной сцены мультфильма "Суворов", работу над которым планируется завершить в конце 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

Анимационная комедия "Суворов" расскажет о жизни и подвигах Александра Суворова. Главным героем станет мальчик Гриша, который отправляется служить в штаб знаменитого полководца. Завершить работу над картиной планируется в 2018 году, а в широкий экран она может выйти в 2019 году. Режиссерами фильма, выполненного в технике 3D с использованием современной технологии motion capture ("захват движения") с последующей ручной доработкой, выступают Сергей Антонов и Виктор Стрельченко.

"Василий Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать её для мультфильма за четыре дня. При этом на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить", — рассказал художник-постановщик Юрий Пронин, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам режиссера Сергея Антонова, сцена, созданная по мотивам картины знаменитого художника, станет в фильме кульминационной.