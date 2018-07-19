"Омерзительный голос": Земфира раскритиковала певиц Гречку и Монеточку

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Певица Земфира выступила с критикой в адрес популярных поп-исполнительниц Гречки и Монеточки.

"Гречка — очень плохо. <…> Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают", — написала Земфира на своей странице Вконтакте. Кроме того, она раскритиковала внешние данные девушки.

Монеточка удостоилась более высокой оценки Земфиры.

"Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит <…>. Но голос — омерзительный", — подчеркнула певица.

По ее мнению, любой исполнительнице необходимо обладать приятным тембром. "Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова", — резюмировала артистка, пожелав обеим девушкам "удачи".

В комментариях к посту пользователи Вконтакте раскритиковали Земфиру за оценку внешних данных исполнительниц, после чего та оставила еще одно сообщение с объяснениями.

"Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится", — написала она, добавив, что сама безразлично относится к критике.

Певицы Гречка (Анастасия Иванова. — Прим.ред.) и Монеточка (Елизавета Гырдыымова. — Прим.ред.) резко набрали популярность среди интернет-аудитории в 2018 году. Так, Гречка стала "музыкальным открытием 2018 года" по версии издания Афиша Daily. Монеточка выпустила альбом "Раскраски для взрослых", который стал популярным в онлайн-сервисах для прослушивания музыки.