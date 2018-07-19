Путин подписал указ о присуждении госнаград Маковецкому и Агутину

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил актера Сергея Маковецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а музыканта Леонида Агутина — орденом Дружбы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Маковецкого Сергея Васильевича, — говорится в сообщении.

Согласно документу, президент также наградил музыканта Леонида Агутина орденом Дружбы.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Маковецкий в июне отпраздновал свое 60-летие. На его счету многочисленные роли в постановках Театра имени Евгения Вахтангова, Театра Романа Виктюка и "Современника". Артист также известен и благодаря своим ролям в кино, Маковецкий снимался в картинах "Жизнь Клима Самгина", "Макаров", "Про уродов и людей", "Ретро втроем", "Русский бунт", "Брат-2", "Жмурки", "72 метра".

Певец и композитор Леонид Агутин в июле отметил свое 50-летие. Первый официальный альбом Леонида Агутина под названием "Босоногий мальчик", принесший артисту всенародную любовь, вышел в 1994 году. Песни "Того, кого не стоило бы ждать", "Хоп хей лала лей", "Босоногий мальчик", "Парень чернокожий", "Все только для тебя" стали хитами. В разные годы Леонид Агутин записал альбомы "Леонид Агутин" (2000), "Дежа вю" (2003), "Любовь. Дорога. Грусть и Радость" (2007), "Время последних романтиков" (2012). В мае 2018 года стало известно, что Агутин возглавит эстрадно-джазовое отделение, созданное на базе Детской музыкальной школы имени Анатолия Лядова в Москве.