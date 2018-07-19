Выставку Верещагина в Третьяковке посетили более 317 тысяч человек

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Выставку Василия Верещагина в Третьяковской галерее за четыре месяца посетили более 317 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в четверг.

Выставка "Василий Верещагин" посвящена творчеству выдающегося русского художника, философа и путешественника. Масштабная ретроспектива, включающая около 500 произведений живописи и графики, делится на тематические блоки, повествующие о походах и путешествиях Верещагина. Для широкой аудитории экспозиция открылась 7 марта и закрылась 15 июля.

"Выставку Василия Верещагина посетили 317 419 человек", — сказали в музее.