Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Владислав Жуковский

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский умер на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.

Актер скончался после продолжительной болезни. Точная причина смерти не называется.

Свои соболезнования в связи с кончиной Жуковского в Facebook выразил бывший мэр Красноярска Петр Пимашков.

Жуковский снялся в эпизодических ролях в сериале "Улица разбитых фонарей-4" и картине "Море в огне". Он также играл в спектаклях "Лев зимой", "Разлом", "Свадьба Кречинского", "Великая Екатерина", "Мещане", "Вей, ветерок!", "Вишневый сад", "Иван-царевич", "Бременские музыканты", "Горячее сердце", "Чужой ребенок", "Ма-Муре", "Петр и Алексей", "Девичник над вечным покоем".

Биография актера

Жуковский родился в 1944 году в Красноярском крае, в 1946 году перебрался в Москву, в 1961 году окончил ремесленное училище, работал на заводе имени Хруничева.

В 1963 году Жуковского призвали в ряды Советской армии, служил в группе войск в Германии, после увольнения его взяли на работу на "Мосфильм" механиком съемочной техники.

В 1970-х Жуковский окончил Театральное училище имени Щепкина, класс Вениамина Цыганкова, а также факультет эстетики Университета марксизма-ленинизма при Красноярском крайкоме КПСС.

Работал во Владимирском и Ивановском областных драматических театрах, с 1978 года — в Красноярском краевом драмтеатре, с того же года стал преподавателем театрального факультета местного института искусств. В 1991 году ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР.

В 1990-1993 годах Жуковский был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов, в 2000-2004 и 2008-2013 годах работал в Красноярском городском Совете депутатов.

Жуковский был членом Петровской академии наук и искусств, Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, атаманом местного казачьего общества.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За доблестный труд".

"Улицы разбитых фонарей"

"Улицы разбитых фонарей" — российский детективный телесериал, впервые вышедший на телеэкраны в 1998 году, при этом пилотные серии сняли еще в 1995 году для телеканала РТР, однако впоследствии их забраковали из-за низкого качества изображения и звука.

Сериал насчитывает 16 сезонов, каждый по 26, 32 или 40 серий, и описывает будни сотрудников милиции, впоследствии полиции. Первый сезон сериала в период осени-зимы 1998 года был показан на ОРТ, с 1999 года сериал транслировал телеканал НТВ. На данный момент является самым продолжительным (по времени в эфире, но не по количеству серий) сериалом в истории российского телевидения.