Скончался последний возлюбленный Одри Хепберн актер Роберт Уолдерс

Одри Хепбёрн и Роберт Уолдерс на приеме и Рональда Рейгана в 1981 году. Архивное фото

Одри Хепбёрн и Роберт Уолдерс на приеме и Рональда Рейгана в 1981 году. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Голландский актер Роберт Уолдерс, последний возлюбленный знаменитой британской актрисы Одри Хепберн, скончался в возрасте 81 года, сообщает издание Hollywood Reporter.

Как сообщила исполнительный директор Детского фонда имени Одри Хепберн Эллен Фонтана, Уолдерс скончался в четверг "в кругу любящей его семьи". Актер являлся членом Совета директоров этого фонда. Фонтана добавила, что близкие актера не хотят раскрывать подробности.

Как пишет издание, Уолдерс состоял в отношениях с Хепберн вплоть до ее смерти. В своем последнем интервью журналу People актер признался, что никогда не делал предложения Хепберн, так как они оба не чувствовали в этом необходимости.

Уолдерс сыграл роль французского солдата в версии фильма "Красавчик Жест" 1966 года, а также роль военного в драме "Тобрук" 1967 года. Также он принял участие в популярном американском телесериале "Шоу Мэри Тайлер Мур" в 1974 году. Кроме того, он снимался в таких сериалах, как "Агенты А.Н.К.Л." и "Моя жена меня приворожила".