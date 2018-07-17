Проханов снимает в Архангельской области один из очерков будущего фильма

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июл — РИА Новости. Один из очерков будущего фильма в рамках телепроекта под условным названием "Русская мечта", снимает в Архангельской области известный российский писатель, публицист Александр Проханов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Премьера документального цикла, снимающегося по заказу ВГТРК, запланирована на сентябрь этого года. Проханов уже посетил Псковскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Марий Эл, после Поморья он планирует приехать в Белгородскую область.

Пресс-служба отмечает, что в Архангельской области Проханов уже побывал на месторождении алмазов имени Гриба, Северном морском музее, в планах — посещение судостроительного предприятия "Севмаш" в Северодвинске, первого государственного испытательного космодрома "Плесецк", Каргополья — края старинных храмов и деревень, возрождающихся силами местных жителей.

"Мне кажется, что в Архангельской области живы те ценности, которые очень необходимы всей России", — цитирует Проханова пресс-служба.

По словам губернатора Архангельской области Игорем Орловым, который встретился с писателем, русский Север и его люди всегда играли особую роль в истории российского государства.

"Поморы на кочах осваивали все северное побережье страны и сделали эти территории российскими. 325 лет назад Петром Великим в Архангельске были заложены и построены первые корабли, что положило начало регулярному судостроению в России. Величие открытий Ломоносова, удивительные свершения наших предков, создавших шедевры деревянного и каменного зодчества: храмы Кенозерья, Пинежья, Соловки, все это — Русский Север. Эта земля — воплощение величия духа и человеческих возможностей", — отметил глава региона.

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