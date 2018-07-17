"Чемпионат в России — фантастика": британский диджей о футболе и вранье СМИ

Пол Окенфолд на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, штат Калифорния

Пол Окенфолд на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, штат Калифорния

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Популярный британский диджей Пол Окенфолд — один из сотен тысяч иностранных болельщиков, побывавших России на чемпионате мира по футболу. Известный музыкант, сотрудничавший с Мадонной, U2, Massive Attack, уже приезжал с концертами в Москву и Санкт-Петербург, но впервые посетил другие города, где проходили матчи. Окенфолд рассказал РИА Новости, как изменилось отношение иностранцев к России благодаря чемпионату и почему он записал ремикс на песню Виктора Цоя.

© Фото : АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Пол Окенфолд во время выступления на Фестивале болельщиков — 2018 в Самаре © Фото : АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Пол Окенфолд во время выступления на Фестивале болельщиков — 2018 в Самаре

— Вы отыграли несколько диджей-сетов на фан-фестах в разных городах, а также посещали матчи сборной Англии. В Москве вы частый гость, а какие впечатления от других регионов, где побывали впервые?

— Общее впечатление от визитов в разные российские города фантастическое. Я был на пяти чемпионатах мира, но этот получился совершенно невероятным. Россияне очень гостеприимные и дружелюбные. Сами матчи были потрясающие. Где бы я их ни смотрел, все было на высшем уровне. Мой приезд сюда и путешествие по России — сплошное удовольствие.

— В каких городах вам больше всего понравилось?

— В Нижнем Новгороде и Самаре. Там столько красивых мест, мне многое показали, и я весело провел время. И, конечно, когда приезжаешь в Москву и видишь так много людей со всего мира, которые любят футбол, — это невероятно. Думаю, они получили огромное удовольствие от поездки в Россию.

© Фото : АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Пол Окенфолд во время выступления на Фестивале болельщиков — 2018 в Самаре © Фото : АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Пол Окенфолд во время выступления на Фестивале болельщиков — 2018 в Самаре

— Перед чемпионатом британские СМИ призывали английских фанатов не ехать в Россию. Это как-то повлияло на вас?

— Мне это не понравилось. Это ужасно, что британские СМИ нарисовали такую картину России. То, как они повели себя, просто неуважительно, к тому же все это ложь. Я провел здесь две недели и знаю, что написанное в этих статьях — неправда.

— Эта поездка отличалась от предыдущих? Заметили какие-то перемены?

— Конечно, отличалась, ведь это чемпионат мира. Я заметил, что больше россиян стали говорить по-английски, чувствовалась атмосфера праздника, потому что ваша команда очень хорошо выступила, все были счастливы, ведь до чемпионата многие россияне не думали, что их команда покажет высокий результат, а они почти прошли в полуфинал. Чуть-чуть не хватило из-за пенальти, но у страны все равно был повод праздновать.

© AP Photo / Invision / Todd Williamson Пол Окенфолд на ежегодной вечеринке перед премией "Грэмми" Friends ‘N’ Family в Лос-Анджелесе © AP Photo / Invision / Todd Williamson Пол Окенфолд на ежегодной вечеринке перед премией "Грэмми" Friends ‘N’ Family в Лос-Анджелесе

— Ваша команда не вышла в финал, но вы присутствовали на матче. Какие впечатления? Болели за победителей — Францию?

— Это была фантастика! Я счастлив, что смог побывать на финале. Я не болел ни за Францию, ни за Хорватию, для меня это сложно, ведь я из Англии. (Смеется.) Но матч был хороший — шесть голов в финале чемпионата мира и без добавочного времени. Прекрасная игра.

— А что вы думаете о выступлении англичан?

— Они очень-очень хорошо играли. Никто не думал, что они так далеко пройдут, как и россияне не ожидали такого от своей команды.

— Как вы считаете, чемпионат изменил представление о России в мире?

— Да, абсолютно точно. Мир смотрел на Россию и увидел, что все было великолепно: матчи и сопутствующие мероприятия. Новенькие стадионы, никакой агрессии и преступности, люди невероятно дружелюбные. Думаю, это было замечательно.

© AP Photo / Invision / Taylor Jewell Пол Окенфолд © AP Photo / Invision / Taylor Jewell Пол Окенфолд

— Вы единственный западный диджей, записавший ремикс на песню звезды российского рока Виктора Цоя "Перемен!". Что подтолкнуло вас на это и продолжите ли вы дальше работать с российской рок-музыкой?

— Мне очень понравилась оригинальная композиция Виктора Цоя, поэтому я записал ремикс. Мне бы хотелось поработать и с другими российскими группами, но я пока не знаю, с какими.

— А современную электронную российскую музыку слушаете?

— Да, мне нравятся Swanky Tunes, DJ Паша Кореец и еще несколько российских диджеев.