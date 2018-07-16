Писатель Алешковский прокомментировал возможное закрытие "Русского Букера"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премия "Русский букер" всегда сохраняла дух независимости и свободы, ее закрытие станет колоссальной потерей для отечественной литературы, заявил РИА Новости писатель Петр Алешковский.

Ранее в пресс-службе "Русского букера" сообщили, что в этом сезоне награда вручаться не будет, поскольку организаторам не удалось найти спонсора. Если он не будет найден к зиме 2018 года, то премию могут закрыть совсем.

"Я думаю, что это колоссальная потеря для русской литературы, потому что это первая независимая премия, которая существовала и существует 25 лет. Все, что сейчас имеется — а имеется много других премий, я не хочу их хвалить или ругать, — они никогда не заменят этого свободного "Русского букера", который, надеюсь, еще восстанет из пепла. Призываю всех возможных спонсоров понять, что если и надо что-то поддерживать, то надо поддерживать этот дух независимости и свободы, который в "Русском букере" сохранялся до последнего", — сказал Алешковский, который стал лауреатом награды в 2016 году.

Независимая литературная премия "Русский букер" была учреждена в 1991 году. Она ежегодно присуждается за лучший роман года на русском языке. Традиционно лауреат "Русского букера" получает денежную премию в 1,5 миллиона рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей. Лауреатами в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Василий Аксенов. Победителем прошлого сезона премии жюри объявило писательницу-дебютантку Александру Николаенко, автора романа "Убить Бобрыкина. История одного убийства".