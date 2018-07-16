"Парламентский киноклуб" назовут в честь Станислава Говорухина

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Совет Госдумы на заседании в понедельник принял решение назвать "Парламентский клуб" в честь ушедшего в июне из жизни главы думского комитета по культуре, режиссера Станислава Говорухина, сообщила первый зампред комитета Елена Драпеко.

Депутат напомнила, что Говорухин был создателем "Парламентского киноклуба" и его бессменным председателем в течение многих лет.

"Решение принято, поддержано всеми фракциями и советом Государственной думы", — заявила Драпеко журналистам.

Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", Weekend, "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг.