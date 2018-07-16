Программа концертов зала "Зарядье" расписана до конца года

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Программа концертов зала "Зарядье" распланирована до конца года, продажа билетов на мероприятия начинается с сегодняшнего дня, сообщила в понедельник на пресс-конференции гендиректор площадки Ольга Жукова.
"Сезон сверстан до конца года практически полностью. Мы очень стараемся, но задача трудная. Нам надо создавать репутацию, нам очень важно мнение слушателей", — сказала Жукова.
Она отметила, что продажа билетов начинается на сайте с понедельника. По ее словам, на концертной площадке будет действовать не абонементная система, а новая концепция, которой дали название "Зарядись музыкой".
"В ней нет привязки ни к определенному жанру, ни к определенному артисту. Слушатель может покупать билеты на любые концерты. Если слушатель выбирает концерты из разных категорий, он получает скидку 10%", — пояснила Жукова.
В справочных материалах уточняется, что зритель получает также скидку 20%, если выбирает от четырех концертов в одной категории.
В Большом зале в течение года выступят пианист Даниил Трифонов, джазовый певец Бобби Макферрин, сопрано Джойс Дидонато, джазовый квартет Manhattan Transfer, оркестр MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса и другие исполнители. Торжественное открытие концертной площадки состоится 8 и 9 сентября.