Открытие концертного зала "Зарядье" увидят в ста странах

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Торжественную церемонию открытия концертного зала "Зарядье", которая состоится 8 и 9 сентября, будут транслировать более чем в ста странах, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель Наблюдательного совета по творческому развитию площадки Валерий Гергиев.

Концертный зал в парке "Зарядье", открывшемся в 2017 году рядом с московским Кремлем, имеет четыре наземных и два подземных этажа, Большой и Малый залы, двенадцать артистических помещений. Пространство залов может трансформироваться, что позволяет проводить мероприятия различного формата. Большой зал рассчитан на 1600 посадочных мест, в том числе и для маломобильных зрителей, вместимость Малого зала составляет 400 мест.

"Акция открытия будет транслироваться более чем на сто стран. Есть поддержка правительства Москвы. Мы отполируем все необходимые договоренности. Москва получит открытие достойное этого зала", — сказал Гергиев.