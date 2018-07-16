В Москве открывается оперно-симфоническая лаборатория New Opera World

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Международная Летняя оперно-симфоническая лаборатория New Opera World в понедельник начинает свою работу в Москве, сообщили в пресс-службе лаборатории.

Сообщается, что это образовательная платформа, которая дает возможность профессионального развития и активной самореализации молодым оперным певцам и инструменталистам. В программу входит интенсивное обучение с лучшими отечественными и европейскими коучами, постановка и показы двух оперных спектаклей на сцене Камерного музыкального театра им. Покровского (в будущем Камерной цены ГАБТА).

Среди новых достижений в этом году – успешное проведение I Независимого конкурса оперных режиссеров, а также организация VII Международного конкурса вокалистов им. Бюль-Бюля, недавно прошедшего в Баку.

В этом году в составе участников лаборатории — более 150 вокалистов и инструменталистов из России, которые отобраны оргкомитетом на конкурсной основе.

Молодых артистов ждут мастер-классы и авторские тренинги директора Лионской Национальной оперы Роберта Кернера и вокального коуча-пианиста Международной Академии музыки Мишеля Плассона Киры Парфеевец.

Также свои уникальные мастер-классы проведут российские представители оперного искусства коуч-пианист Михайловского театра Наталья Дудик, режиссер, кастинг-директор Большого театра Ольга Капанина, кларнетист, лауреат Международных конкурсов Игорь Федоров.

В период с 2 по 11 августа в рамках проекта состоятся две премьеры популярных классических опер – "Кармен" Бизе и "Царской невесты" Римского-Корсакова – на сцене Камерного театра им. Покровского.

Оперой "Кармен" дирижирует молодой, но уже снискавший признание в европейских оперных домах французский дирижер Адриен Перручон. Оригинальную режиссерскую концепцию представит Андрей Цветков-Толбин – победитель премии "Нано-Опера"(2015).

Постановщиком оперы "Царская невеста" выступит Полина Бертэн – основатель и руководитель общероссийского культурного проекта "Опера для всех". За дирижерский пульт встанет Айрат Кашаев. Сценические костюмы для спектакля предоставит российский дизайнер Вячеслав Зайцев.

Завершится Opera New World 12 августа.