Пресс-служба Верки Сердючки опровергла сообщения об окончании карьеры

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Слухи об окончании карьеры Верки Сердючки преувеличены, информация о ее последнем концерте в Одессе не соответствует действительности, говорится в сообщении на официальных страницах Сердючки в Facebook и Instagram.

Ранее в четверг ряд СМИ сообщил, что украинский музыкант Андрей Данилко, более известный зрителям как Верка Сердючка, заявил о своем намерении отказаться от этого образа, и что последнее выступление артиста перед прощальным туром состоится в пятницу в Одессе.

"Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт Verka Serduchka & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены. Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме", — говорится в сообщении на официальных страничках Сердючки в Facebook и Instagram.

О прощальном туре в сообщении не уточняется.