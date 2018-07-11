Исполнитель роли Джона Сноу объявил о завершении съемок "Игры престолов"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в известном сериале "Игра престолов", в своем Instagram объявил о завершении съемок последнего сезона сериала.

"Съемки "Игры престолов" официально завершены", — написал Харингтон, добавив грустный смайл.

Ранее о завершении съемок в сериале сообщили актрисы Мейси Уильямс и Эмилия Кларк, исполнившие роли Арьи Старк и Дейнерис Таргариен соответственно.

Ожидается, что восьмой и последний сезон "Игры престолов" выйдет летом 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов продолжительностью более часа каждый и, согласно заявлениям актеров, станем самым кровавым сезоном сериала.

Сериал "Игра престолов", снятый по книжной саге "Песнь льда и пламени", обрел популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Его снимают с 2011 года, премьера заключительного сезона намечена на весну-лето следующего года. Сейчас на счету сериала 38 престижных премий "Эмми".