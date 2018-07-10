МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Член съемочной группы фильма "Город лжи", премьера которого запланирована на сентябрь, подал иск в суд на известного актера и музыканта Джонни Деппа за избиение на съемочной площадке в Лос-Анджелесе, сообщает издание Hollywood Reporter.

По данным издания, в иске менеджер по подбору локаций Грег Брукс заявляет, что сначала Депп выкрикивал оскорбления в его адрес, потом дважды ударил по ребрам. После этого актер предложил мужчине сто тысяч долларов, чтобы он ударил в ответ. "Я дам тебе сто тысяч долларов, если ты ударишь меня по лицу прямо сейчас!" — такие слова Деппа приводятся в иске.

По словам Брукса, в момент инцидента от Деппа пахло алкоголем и он казался пьяным. Пострадавший заявляет, что его уволили со съемок, когда он отказался пообещать, что не подаст иск в суд.

The lawsuit says Johnny Depp smelled of alcohol and appeared intoxicated as he shouted obscenities then "angrily and forcefully" punched the crew member twice in the rib cage https://t.co/7VvfBF9ikN — Hollywood Reporter (@THR) 9 июля 2018 г.

​Издание отмечает, что фильм "Город лжи", на съемочной площадке которого произошел инцидент, посвящен убийству знаменитого рэпера Notorious B.I.G, настоящее имя которого Кристофер Уоллес. В картине Депп играет детектива, который в течение нескольких лет расследует так и не раскрытое убийство 1997 года. В России выход фильма в широкий прокат запланирован на 6 сентября 2018 года.