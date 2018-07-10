Альбом рэпера Дрейка собрал более миллиарда прослушиваний за первую неделю

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пятый студийный альбом канадского рэпера Дрейка (Drake) под названием Scorpion побил мировой рекорд по количеству прослушиваний за первую неделю со дня релиза, его воспроизвели более миллиарда раз, сообщается в пресс-релизе американского лейбла звукозаписи Republic Records, опубликованном новостной платформой Pressparty.com.

"Drake только что вошел в историю со своим новым полноформатным альбомом Scorpion", — говорится в релизе. Альбом стал "первым альбомом, который прослушали в потоковом формате более миллиарда раз за неделю".

В релизе отмечается, что альбом занял первую позицию в списке Billboard 200.

В альбоме Scorpion 25 треков. В качестве гостя также появляется рэпер Jay-Z, и можно услышать ранее неизданную вокальную часть Майкла Джексона.