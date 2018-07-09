Поморская Веркола вошла в число самых красивых деревень России

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июл — РИА Новости. Деревня Веркола, расположенная в Пинежском районе Поморья, принята в состав Ассоциации "Самые красивые деревни России"; церемония состоялась в минувшее воскресенье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

В подтверждение звания "самой красивой деревни" на въезде в Верколу установлен специальный знак, подписана хартия о взаимодействии между ассоциацией, Пинежским районом, муниципалитетом и местным ТОС — территориальным общественным самоуправлением.

"Веркола — одно из самых живописных мест Пинежья. Старинная северная деревня расположена на холме над рекой Пинегой и славится заливными лугами, столетними домами с деревянными конями на крышах, белокаменным Артемиево-Веркольским монастырем, амбарами и колодцами-журавлями. "И какие дали, какая ширь расстилается вокруг… Травяной луг, травяные залы…", — ссылается на строки русского писателя, уроженца Верколы Фёдора Абрамова пресс-служба.

Для известного представителя "деревенской прозы" Веркола стала образом северной деревни, описание ее красот, быта и характера жителей можно найти во многих его произведениях.

"Здесь прекрасно сохранилось архитектурное наследие, великолепные пейзажи. Это живая деревня, что важно. Здесь есть уникальные исторические памятники, хорошая гастрономия, места размещения. Сочетание всего этого и позволило отобрать Верколу для включения в наш список", — цитирует пресс-служба президента Ассоциации "Самые красивые деревни России" Александра Мерзлова.

Ассоциация была создана четыре года назад. За это время ее комиссия побывала в 409 деревенских поселениях, но в список красивейших деревень страны пока вошло только восемь, причём четыре находятся в Архангельской области. Помимо Верколы, это деревня Ошевенский погост в Каргопольском районе, мезенские Кимжа и Кильца. На очереди — прием в ассоциацию небольшого городка в Вологодской области — Тотьмы.

Ассоциация "Самые красивые деревни России" занимается популяризацией территорий-участников на российском и международном уровне. В свою очередь, согласно хартии о взаимодействии, муниципалитеты должны развивать уникальные деревни, создавая условия для сохранения историко-культурного и природного наследия, привлечения туристов. Обязательным условием членства в ассоциации является и участие местного населения в проектах развития территории.

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