На Федеральный Сабантуй в Чебоксарах собрались гости из 41 региона

ЧЕБОКСАРЫ, 9 июл — РИА Новости. Гости из 41 региона России приняли участие в Федеральном Сабантуе — 2018, прошедшем в выходные в столице Чувашии, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Праздник региональных национально-культурных автономий татар начался с театрализовано-хореографического пролога, в котором зрителям показали гостеприимство чувашской земли, а также рассказали историю национального татарского праздника. Артисты из Татарстана представили сцены, характеризующие традиции Сабантуя: вышивание полотенец молодыми девушками для будущих батыров, сбор подарков на шестах, народные забавы — бег в мешках, битье горшков, борьбу на кушаках. Зрителей также угостили сладким блюдом чак-чак.

В татарском подворье, которое развернулось возле монумента Матери-покровительнице, был представлен быт традиционной сельской семьи: деревянная изба, баня, надворные постройки с колодцем, двор с домашней живностью. Гости могли попробовать напилить и наколоть дрова, продегустировать блюда татарской кухни, попробовать свои силы в многочисленных спортивных состязаниях: поднимании гирей, лазании по столбу и многих других видах народных игр.

В церемонии открытия праздника приняли участие глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Игнатьев назвал Федеральный Сабантуй мощной созидательной силой, которая объединяет разные национальности и вдохновляет их на новые достижения. "Мы умеем ценить и бережно относиться к своей культуре, стремимся воспитывать нашу молодежь на традициях и обычаях предков. Убежден, что дети, которые с гордостью надевают национальные костюмы, всегда будут любить свою Родину", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии.

Он также отметил, что Чувашию и Татарстан связывают добрососедские отношения: между регионами существуют крепкие экономические связи, деловое сотрудничество, активный культурный обмен.

В свою очередь, Минниханов напомнил, что в Чувашии проживают 34 тысячи татар. "Они здесь работают, процветают. В то же время в нашей республике — 116 тысяч чувашей, они учат свой язык, сохраняют культуру, и мы им в этом помогали, и всегда будем помогать", — процитировали в пресс-службе его слова.

Минниханов добавил, что с главой Чувашии достигнута договоренность в следующем году совместно провести Всероссийский праздник чувашской культуры "Уяв" на татарской земле.

Главным украшением праздника стали состязания по национальной борьбе "кореш". Более 80 сильнейших спортсменов боролись за главный трофей соревнований — живого барана. Он достался победителю в абсолютной весовой категории — Мусе Галямову из Марий-Эл. В конце состязания между победителями в своих весовых категориях был разыгран автомобиль — приз, учрежденный президентом Татарстана. Он достался представителю Чувашии Ринасу Садарову.

Завершились мероприятия церемонией награждения абсолютного батыра праздника и передачей символа Федерального Сабантуя "Тулпар ат".

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