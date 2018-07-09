На Федеральный Сабантуй в Чебоксарах собрались гости из 41 региона

ЧЕБОКСАРЫ, 9 июл — РИА Новости. Гости из 41 региона России приняли участие в Федеральном Сабантуе — 2018, прошедшем в выходные в столице Чувашии, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
В татарском подворье, которое развернулось возле монумента Матери-покровительнице, был представлен быт традиционной сельской семьи: деревянная изба, баня, надворные постройки с колодцем, двор с домашней живностью. Гости могли попробовать напилить и наколоть дрова, продегустировать блюда татарской кухни, попробовать свои силы в многочисленных спортивных состязаниях: поднимании гирей, лазании по столбу и многих других видах народных игр.
В церемонии открытия праздника приняли участие глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Он также отметил, что Чувашию и Татарстан связывают добрососедские отношения: между регионами существуют крепкие экономические связи, деловое сотрудничество, активный культурный обмен.
В свою очередь, Минниханов напомнил, что в Чувашии проживают 34 тысячи татар. "Они здесь работают, процветают. В то же время в нашей республике — 116 тысяч чувашей, они учат свой язык, сохраняют культуру, и мы им в этом помогали, и всегда будем помогать", — процитировали в пресс-службе его слова.
Минниханов добавил, что с главой Чувашии достигнута договоренность в следующем году совместно провести Всероссийский праздник чувашской культуры "Уяв" на татарской земле.
Главным украшением праздника стали состязания по национальной борьбе "кореш". Более 80 сильнейших спортсменов боролись за главный трофей соревнований — живого барана. Он достался победителю в абсолютной весовой категории — Мусе Галямову из Марий-Эл. В конце состязания между победителями в своих весовых категориях был разыгран автомобиль — приз, учрежденный президентом Татарстана. Он достался представителю Чувашии Ринасу Садарову.
Завершились мероприятия церемонией награждения абсолютного батыра праздника и передачей символа Федерального Сабантуя "Тулпар ат".