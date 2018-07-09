Украина не поедет на детское Евровидение из-за нехватки денег

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. В этом году Украина не сможет участвовать в международном детском песенном конкурсе Евровидение из-за критического недофинансирования, сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании.

"Участие в детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз (организатор конкурса) за участие в соревновании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году НОТУ впервые не сможет покрыть эти затраты.

Указано, что в 2018-м для телерадиокомпании предусмотрено только 776 миллионов гривен (около 39 миллионов долларов) бюджетных средств — это не покрывает текущих операционных расходов.

Детское Евровидение пройдет в Минске в ноябре. В 2017 году победу одержала российская певица Полина Богусевич с песней "Крылья".