Украина не поедет на детское Евровидение из-за нехватки денег

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. В этом году Украина не сможет участвовать в международном детском песенном конкурсе Евровидение из-за критического недофинансирования, сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании.
Отмечается, что в этом году НОТУ впервые не сможет покрыть эти затраты.
Указано, что в 2018-м для телерадиокомпании предусмотрено только 776 миллионов гривен (около 39 миллионов долларов) бюджетных средств — это не покрывает текущих операционных расходов.
Детское Евровидение пройдет в Минске в ноябре. В 2017 году победу одержала российская певица Полина Богусевич с песней "Крылья".