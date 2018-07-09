МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жена Романа Полански, французская актриса Эмманюэль Сенье отказалась от приглашения присоединиться к Академии кинематографических искусств и наук из-за изгнания супруга из ее рядов, сообщает еженедельник Journal du dimanche со ссылкой на открытое письмо Сенье.

В мае киноакадемия США, вручающая премию "Оскар", изгнала из своих рядов актера Билла Косби и режиссера Романа Полански, обвиненных в сексуальных преступлениях.

"Академия кинематографических искусств и наук предложила мне, вместе с другими актрисами, присоединиться к ней в интересах столь необходимого феминизма. Как кто-то может усомниться в моей обеспокоенностью вопросом равенства мужчин и женщин? Я всегда была феминисткой. Но как я могу проигнорировать тот факт, что несколько недель назад академия изгнала моего мужа Романа Полански", — говорится в письме Сенье.

"Невыносимое лицемерие", — прокомментировала она приглашение киноакадемии.

Против Полански также неоднократно выдвигались обвинения в домогательствах. Он признал свою вину в изнасиловании в 1977 году 13-летней девочки, впоследствии бежал во Францию и с тех пор разыскивается американским правосудием.

Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017-2018 годах на фоне обвинений в изнасиловании. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.