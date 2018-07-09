Публику покоряло их искусство, красота, неповторимые образы на сцене и в жизни. Недаром эти имена остались не только в истории, но и в повседневной жизни.

Например, в честь балерины Анны Павловой во всем мире по сей день готовят популярный десерт, в названии которого ставят ударение на предпоследнем слоге — pavlova.