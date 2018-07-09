Те, кем восхищался весь мир:
как сохранились уникальные фото русских балерин
Анна Кочарова

Редкие снимки русских танцовщиц начала ХХ века впервые опубликованы в России. Издательство «Искусство — XXI век» выпустило альбом «Сто одна фотография», в котором представлены кадры, сделанные Эмилем Отто Хоппе. Как русские звезды балета попали в объектив английского фотографа — в материале РИА Новости.

Сто лет назад Русский балет Сергея Дягилева был, безусловно, главной сенсацией светской жизни Европы. Постановки антрепренера провоцировали скандалы, ими восхищались, обсуждали, о них спорили. И конечно, танцовщицы труппы были истинными звездами.

Любовь Чернышева в роли Клеопатры.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"

Публику покоряло их искусство, красота, неповторимые образы на сцене и в жизни. Недаром эти имена остались не только в истории, но и в повседневной жизни.

Например, в честь балерины Анны Павловой во всем мире по сей день готовят популярный десерт, в названии которого ставят ударение на предпоследнем слоге — pavlova.

В тот период негласным хроникером Русского балета выступил английский фотограф немецкого происхождения Эмиль Отто Хоппе, снимавший солистов труппы в 1910-1920-е годы.

В прошлом банкир и фотолюбитель, как раз тогда он открыл свое собственное фотоателье, активно участвовал в выставках, публиковался в журналах. Постепенно он стал «одним из самых востребованных фотографов-портретистов и за один год, по слухам, создал более шестисот портретов», — отмечает один из авторов книги Грэм Хау.

Слева: Матильда Кшесинская в роли Армиды. Справа: Тамара Карсавина, студийный портрет.
Слева: Матильда Кшесинская в роли Армиды. Справа: Тамара Карсавина, студийный портрет.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"
Слева: Вера Фокина в роли Зобеиды. Справа: Любовь Чернышева в роли Половецкой девушки.
Слева: Вера Фокина в роли Зобеиды. Справа: Любовь Чернышева в роли Половецкой девушки.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"
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Слева: Матильда Кшесинская в роли Армиды. Справа: Тамара Карсавина, студийный портрет.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"

«Несмотря на претензии Хоппе быть фотохудожником-хроникером Русского балета, неясно, по какой причине он делал снимки: то ли в рекламных целях по настоянию самого Дягилева, то ли из-за непреодолимой страсти к балету, то ли под действием благородного желания передать потомству живую память об этом артистичном зрелище…» — пишет другой автор «Сто одной фотографии» Джон Боут.

Обширная коллекция хранится по сей день в Калифорнии, а теперь часть снимков опубликована и в России.

Большинство фотографий были инсценировками. Хоппе организовывал их в своих студиях в Лондоне и Нью-Йорке. Именно этой постановочностью специалисты объясняют порой вычурность и неестественность некоторых снимков. Впрочем, есть кадры, сделанные за пределами студии, в том числе серия репетиций на открытом воздухе великой Анны Павловой.

Анна Павлова исполняет сольный японский танец.
Анна Павлова исполняет сольный японский танец.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"
Анна Павлова и Лаврентий Новиков на репетиции балета Роман мумии.
Анна Павлова и Лаврентий Новиков на репетиции балета Роман мумии.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"
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Анна Павлова исполняет сольный японский танец.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"

«Некоторые снимки напоминают подготовительный материал для какой-нибудь кинокартины: энергия тела выходит за неподвижные рамки фотографии, достаточно взглянуть на позы балерины Чернышевой в «Шахерезаде», — пишет Джон Боут.

Хоппе часто делал по несколько снимков подряд, составляя целую серию, отмечает в своей статье Олег Минин. Так он иллюстрировал порой неожиданные черты моделей.

С одной стороны, Хоппе считал, что фотография не может уловить «спонтанность танцевального ритма». С другой, превозносил балетную фотографию за ее способность передать «часть необыкновенной, эмоционально напряженной атмосферы, которая отличает эту форму зрелища».

Анна Павлова в роли Вакханки и Лаврентий Новиков в роли Вакха.
Анна Павлова в роли Вакханки и Лаврентий Новиков в роли Вакха.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"
Вера Фокина в роли Юной беотийки.
Вера Фокина в роли Юной беотийки.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"
Лидия Лопухова в роли Куклы-балерины.
Лидия Лопухова в роли Куклы-балерины.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"
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Анна Павлова в роли Вакханки и Лаврентий Новиков в роли Вакха.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"

О Сергее Дягилеве фотограф отзывался как о человеке, который «обладал обаянием большого вельможи и безупречными манерами, хотя и не без надменности».

В студии Хоппе побывали все выдающиеся русские балерины тех лет.

Матильда Кшесинская, заставившая фотографа ждать, пока она не наденет все свои украшения. Звезда первой величины Анна Павлова, которую Хоппе считал удивительно фотогеничной и неоднократно снимал.

Олег Минин описывает случай, когда прима в приступе профессиональной ревности уничтожила снимки другой балерины Тамары Карсавиной, также сделанные Хоппе. Кстати, сам фотограф считал Карсавину лучшей и утверждал, что она «в интеллектуальном отношении стояла на голову выше других».

Афиши балетных постановок.
© Фото : E.O. Hoppé Estate Collection / предоставлено ООО Издательство "Искусство – XXI век"

В объектив фотографа попадала и Ольга Спесивцева, которая, по его словам, «обладала какой-то эфемерной красотой». «Хоппе хорошо был знаком со многими танцовщиками Русского балета и в дальнейшем поддерживал добрые отношения со многими из них», — пишет Олег Минин.

Авторы издания отмечают, что на характере снимков Хоппе сказывалось многое: и личный вкус самого фотографа, и требования, а порой и капризы артистов балета. Всего в коллекцию входит более 350 оригинальных снимков и 500 негативов. В России опубликована лишь часть.

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