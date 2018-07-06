Швыдкой обсудил с президентом Армении сотрудничество в сфере культуры

ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудили в пятницу взаимодействие двух стран в культурной и гуманитарной сферах.

По данным пресс-службы армянского президента, ранее Швыдкой прибыл в Ереван для участия в церемонии открытия межгосударственной программы "Горис — культурная столица СНГ-2018", которая состоится 7 июля на юге Армении. Мероприятия, знаменующие ее старт, пройдут также 8 июля.

"Собеседники обменялись мнениями по вопросам армяно-российского сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении пресс-службы.

Для участия в мероприятиях в Армению прибыл также председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.