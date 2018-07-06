Выходные в Москве: выступление CeeLo Green и выставка Анатолия Зверева

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выступление американского музыканта CeeLo Green в рамках фестиваля джаза и шахмат, выставки Анатолия Зверева и livre d'artiste Майоля и Родена в Пушкинском музее, а также показы фильмов про человека-муравья и "Пылающий" Ли Чхан Дона пройдут в Москве на этих выходных.

Выставки

В Музее Анатолия Зверева проходит выставка лучших работ художника "Зверев-Gala". В экспозицию, которая развернулась на трех этажах, вошли свыше 250 работ разных жанров – портреты, пейзажи, абстракции, циклы супрематики и иллюстраций. Впервые в выставочном пространстве представлены уникальные материалы – цикл иллюстраций к повести Николя Гоголя "Записки сумасшедшего", который художник создал в 1955 году. Также специально к этому разделу экспозиции известный российский режиссер-мультипликатор Михаил Алдашин создал анимационный фильм.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представляет выставку работ ведущих мировых скульпторов в изданиях livre d'artiste. В экспозицию включены двадцать два издания livre d'artiste пятнадцати крупнейших скульпторов: Армана, Жана Арпа, Мишеля Гино, Альберто Джакометти, Александра Колдера, Анри Лоранса, Аристида Майоля, Марино Марини, Генри Мура, Миммо Паладино, Арнальдо Помодоро, Огюста Родена, Эдуардо Чильиды, Христо, Осипа Цадкина. Кроме изданий livre d"artiste зрители могут увидеть скульптуры, созданные этими же мастерами, и убедиться, что в целом ряде случаев скульптурное произведение близко по стилистике к печатной графике того же мастера.

Концерты

В саду Эрмитаж пройдет фестиваль джаза и шахмат, на котором посетителей ждут выступления зарубежных и отечественных джазовых коллективов, шахматный турнир на открытом воздухе, лекторий и гастрономические проекты Москвы. Хедлайнером события станет многократный обладатель премии Grammy, исполнитель хита группы Gnarls Barkley "Crazy" и судья популярного американского шоу The Voice CeeLo Green. Также в парке выступят мультиинструменталист, мастер импровизации Cory Henry & Funk Apostles, звезда лондонского андеграунда Kamaal Williams и проект московской певицы Светы Жаворонковой и продюсера Ильи Попова Secret Atelier.

Также в Парке Горького в пространстве Nike box msk выступят четыре представителя новой русской рок-волны — группы "Пасош", "ГШ", "Увула", "Спасибо".

В воскресенье в Зеленом театре ВДНХ на сцене на воде пройдет концерт Мариам Мерабовой и проекта MIRAIF. "Певица Мариам Мерабова — это глубокий бархатный голос, которому подвластно исполнение абсолютно любой музыки! В ее репертуаре фьюжн соседствует с фанком, а блюз абсолютно естественно переплетается с авангардом. Впервые на большую джазовую сцену Мариам вышла с великим Игорем Брилем. На счету у проекта MIRAIF уже несколько успешных в России и за рубежом студийных альбомов, концерты на самых заметных площадках России и Европы", — рассказывают организаторы.

Кино

Для синефилов в эти выходные есть выбор между супергеройским блокбастером и южнокорейским артхаусом. Так, в "Человеке-муравье и осе" Скотт Лэнг в исполнении Пола Радда снова возвращается на большие экраны. Он уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой опасной миссии. Помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-муравью будет новая напарница — Оса, которую сыграла Эванджелин Лилли. Также в фильме снялись Майкл Пенья, Бобби Каннавале, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер.

Для тех же кто предпочитает задумчивые трехчасовые драмы на экраны вышел фильм "Пылающий" бывшего министра культуры Южной Кореи Ли Чхан Дона. Молодой человек Чон-су встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за ее кошкой, а возвращается из поездки не одна – с состоятельным молодым человеком. Однажды парочка приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного.