Булгаков набрал популярность у иностранцев после начала ЧМ-2018

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Продажи книг Михаила Булгакова выросли на 30% с начала чемпионата мира по футболу, особой популярностью у иностранцев пользуется издание "Мастера и Маргариты" на английском языке, сообщила РИА Новости руководитель сети книжных магазинов "Московский Дом книги" Надежда Михайлова.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи проводятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи. Согласно аналитическим данным сети книжных, наибольшей популярностью у иностранных болельщиков пользуется русская классика.

"Самым востребованным писателем среди туристов оказался Михаил Булгаков – в июне продажи его книг, изданных на иностранных языках, выросли на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее популярен среди всех произведений роман "Мастер и Маргарита", особенно на английском языке. Также книга востребована на испанском, немецком и итальянском языках", – рассказала Михайлова.

Продажи книг Александра Пушкина на иностранных языках выросли в два раза в период проведения ЧМ по футболу, а самым востребованным стал его роман в стихах "Евгений Онегин", отметила собеседница агентства. Михайлова добавила, что интерес иностранных туристов также вызывают романы "Анна Каренина" Льва Толстого, "Идиот" Федора Достоевского и "Доктор Живаго" Бориса Пастернака.

"Среди книг нехудожественной литературы иностранные туристы в основном приобретают путеводители на английском языке по городам проведения ЧМ по футболу", — заключила руководитель сети.