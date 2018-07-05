Музыкальный критик: обвинения в плагиате финалистки "Евровидения" надуманы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В песне "Toy", которая принесла победу израильтянке Нетте Барзилай в конкурсе "Евровидение-2018", нет прямого заимствования из песни "Seven Nation Army" американской группы White Stripes, считает музыкальный критик Александр Беляев.

Американская звукозаписывающая корпорация Universal Music заподозрила в плагиате действующую победительницу конкурса "Евровидение" израильтянку Нетту Барзилай, сообщил портал Walla. Отмечается, что письмо с претензиями в плагиате Universal Music уже отправила авторам песни "Toy" Дорону Медли и Ставу Бегеру. Компания утверждает, что хит израильтянки очень похож на песню "Seven Nation Army" американской группы White Stripes. Если подозрения подтвердятся, то композиция "Toy" может быть ретроактивно дисквалифицирована, а Израиль — лишиться права принять конкурс следующего года.

"В припеве "Toy" немного похоже на рифф "Seven Nation Army", но на самом деле точного повторения нет, у Нетты мотив более размытый. Это не прямое заимствование, просто общий мелодический ход такой", — прокомментировал РИА Новости Беляев.

Победа Барзилай обеспечила Израилю право принять Евровидение в следующем году. Первоначально власти страны объявили, что конкурс пройдет в Иерусалиме, но потом согласились рассмотреть альтернативные варианты — как считается, из-за неурегулированности международно правового статуса города, на восточные районы которого претендуют палестинцы и желания организаторов дистанцироваться от политики.