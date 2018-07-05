Гитариста "Морального кодекса" госпитализировали с инфарктом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет‐Кильдеев попал в больницу с инфарктом, рассказал каналу "360" лидер коллектива Сергей Мазаев.

"Передняя стенка, инфаркт, поставили стент. Через пару дней он выйдет. Все благополучно завершилось", — пояснил музыкант.

По его словам, гитаристу стало плохо на съемке, находившиеся рядом люди тут же вызвали скорую помощь.

Сейчас Девлет-Кильдеева уже перевели из реанимации в палату, он проведет в больнице еще несколько дней и сможет вернуться на работу уже через неделю.