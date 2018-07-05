Писатель Андрей Усачев отмечает 60-летний юбилей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 60-летним юбилеем писателя, поэта, драматурга и сценариста Андрея Усачёва и отметил его сказки и фантастические истории, сообщается на сайте правительства.

"Вы подарили миллионам читателей замечательные сказки и фантастические истории, мультфильмы и мюзиклы, стихи и песни. Ваши произведения учат творчески мыслить, чувствовать и сопереживать, пробуждают в сердцах доброту. Именно поэтому они пользуются большой популярностью и любовью у читателей не только у нас в стране, но и далеко за её пределами", — говорится в поздравлении.