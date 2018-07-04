Музей рукописей Льва Толстого предлагают создать в Москве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Музей уникальных рукописных листов русского писателя Льва Толстого может быть создан в Москве, сообщила заместитель гендиректора по развитию музея Толстого Фекла Толстая в среду.

На презентации концепции развития культурного учреждения в Минкультуры Толстая пояснила, что в фондохранилище музея на площади в 50 квадратных метров хранится два миллиона уникальных рукописных листов. Она подчеркнула, что такого масштабного собрания рукописей нет больше нигде в мире.

"В рамках празднования двухсотлетия (Толстого) мы бы ставили задачу не просто создать пространство, где хранились бы рукописи, но создание музея рукописей", — сказала Толстая.

По ее словам, музей разработал технологию условно открытого хранения, которая позволяет показывать эти рукописи посетителям и организовывать выставки.