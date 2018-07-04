Профессиональный ивановский фотограф Андрей Сафонов уже несколько лет снимает советские мозаики на городских зданиях. Эти панно он называет социалистическим граффити и уверен, что их необходимо сохранить для следующих поколений. РИА Новости пообщалось с энтузиастом и узнало, в чем ценность этих работ.
Я снимаю мозаики с 2016 года. Это искусство исчезает на глазах: одни здания заново обшивают или оштукатуривают, другие просто ветшают от времени, а некоторые даже сносят. Мозаики часто несли идеологическую нагрузку и отражали определенные периоды истории страны.
Иваново — революционный город. Но сейчас об этом предпочитают не вспоминать.
Хотелось привлечь внимание к этому культурному явлению, напомнить людям, что это произведения искусства. Все мозаики и барельефы создавались профессиональными художниками. Каждый проект проходил массу согласований, к нему были причастны многие. Изготавливали панно из долговечных и порой недешевых материалов, например из смальты.
По техникам исполнения я для себя разделил работы на несколько категорий: традиционные мозаики из смальты и мозаики из более простых материалов, осколков плитки или бутылочного стекла. Например, на панельных домах можно увидеть недорогие, простые мозаики, которые закладывались еще на стадии производства плит.
Подозреваю, их создавали художники местного строительного комбината. К демонстрациям они делали транспаранты с лозунгами, а в остальное время пытались разнообразить скучные бетонные панели для хрущевок.
Делали панно и в технике резьбы по штукатурке, есть мозаики из кирпича — их выкладывали в стене в процессе строительства, так что ошибаться было нельзя. Здания украшали различными чеканками и барельефами, вплоть до резьбы по дереву. Сейчас остались наиболее долговечные вещи, но многое продолжает исчезать.
Когда я начал это снимать, то и сам не представлял, сколько всего сохранилось.
Мне удалось обнаружить около сотни произведений разной художественной ценности, и до сих пор появляется что-то новое. Я был уверен, что уже ничего не найду, но в этом году обнаружил еще три объекта.
Панно на зданиях видят все прохожие, они создавались для украшения города. Их делали в основном уже в брежневские времена, когда украшательство окончательно ушло из архитектуры. Большинство работ идеологизированы, до сих пор можно прочитать лозунги тех лет: «Миру — мир», «Вся власть Советам», «Слава КПСС!». Но были и нейтральные панно. Я не ставил себе целью все это изучать подробно, не хочу отнимать хлеб у искусствоведов и краеведов.
Сейчас всех интересует дореволюционная архитектура, об истории нашего города в советский период забыли.
Но ведь надо понимать, что Ивановская область возникла только благодаря революции, до этого Иваново не был даже уездным центром. Для промышленности город был важен, но официальный статус был низким. История нашего города неотделима от советского периода.
Большинство мозаик и панно созданы ивановскими художниками. Хотя были и исключения. Например, мозаику на здании художественной школы (с лозунгом «Искусство принадлежит народу») сделали, насколько мне известно, выпускники московского Суриковского института.
Как ни странно, изображения Ленина встречаются довольно редко, я нашел всего два.
Зато на многих панно — отсылки к истории города, в первую очередь это портреты революционных деятелей, чья жизнь связана с Иваново и первым Советом. Например, есть огромная мозаика с портретами Фрунзе, революционеров Афанасьева, Дунаева и Варенцовой. Они узнаваемы, их можно увидеть и на других объектах.
Когда-то я учился в Ивановском государственном энергетическом университете — тоже украшенном мозаиками. Студенты любили их рассматривать и угадывать героев — подписей же не было.
Узнали всех, за исключением одного грека. И уже совсем недавно, когда я познакомился с автором этих работ, художником-монументалистом Анатолием Смирновым, выяснилось, что на этом панно изображен Эвклид с неким безымянным учеником. А мы предполагали в нем Пифагора или Фалеса.
Среди мозаик ИГЭУ есть и портрет Кржижановского, он изображен в одном ряду с великими учеными — Галилеем, Лобачевским, Циолковским. Дело в том, что он один из авторов плана по электрификации страны, и в рамках ГОЭЛРО была запущена станция в городе Комсомольске неподалеку от Иваново. Автора этих мозаик я как раз снял на фоне этого портрета.
Стилистически эти работы выдержаны в традициях официального искусства тех лет. Мне сложно этот стиль охарактеризовать, да это и не моя задача. Я составил список, внес все адреса и дал координаты объектов. Это может послужить основой для дальнейшей работы исследователей.
Мне удалось привлечь внимание к этим панно, была даже встреча с общественностью города, организованная комитетом по культуре — они заинтересовались. Однако, насколько я знаю, есть большая проблема, связанная с сохранением этих произведений искусства.
Объектом охраны может быть только здание целиком, а не какая-то его часть. Все эти здания не представляют особой ценности, мозаики создавались именно для их украшения.
Впрочем, может быть, удастся внести в список охраняемых объектов две самые большие работы.
Недавно владелец здания уничтожил одну мозаику. Пусть она была не самая выдающаяся и не в лучшем состоянии, но горожане возмутились, активно обсуждали это в соцсетях. Говорят, собственник был поражен такой реакцией.
Когда я в свое время выложил первые фотографии мозаик, то удивился, как реагировали люди: мне сразу стали присылать снимки других объектов.
Я собираюсь снимать и дальше — теперь уже интерьеры. Известно, что ивановские художники создали множество декоративных панно, мозаик и фресок в различных учреждениях и на предприятиях. И многое точно так же исчезает бесследно. Правда, тут есть проблема с доступом в помещения.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.