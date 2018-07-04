По техникам исполнения я для себя разделил работы на несколько категорий: традиционные мозаики из смальты и мозаики из более простых материалов, осколков плитки или бутылочного стекла. Например, на панельных домах можно увидеть недорогие, простые мозаики, которые закладывались еще на стадии производства плит.

Подозреваю, их создавали художники местного строительного комбината. К демонстрациям они делали транспаранты с лозунгами, а в остальное время пытались разнообразить скучные бетонные панели для хрущевок.

Делали панно и в технике резьбы по штукатурке, есть мозаики из кирпича — их выкладывали в стене в процессе строительства, так что ошибаться было нельзя. Здания украшали различными чеканками и барельефами, вплоть до резьбы по дереву. Сейчас остались наиболее долговечные вещи, но многое продолжает исчезать.