В Израиле прошло вручение премии имени Юрия Штерна

ИЕРУСАЛИМ, 3 июл – РИА Новости. Двенадцать писателей, актеров, музыкантов, художников из числа репатриантов стали лауреатами премии имени Юрия Штерна в Израиле.

На торжественной церемонии в Музее библейских стран в Иерусалиме министр алии и интеграции Софа Ландвер подчеркнула, что министерство уделяет особое внимание деятелям культуры. "Творческим людям очень непросто заявить о себе на новом месте. Поэтому наша поддержка, в том числе материальная, дает возможность представить свои работы более широкой публике, проявить свой талант", — сказала Ландвер.

Премия была учреждена министерством алии и интеграции несколько лет назад в честь почитаемого в Израиле общественного деятеля Юрия Штерна, на протяжении всей жизни отстаивающего интересы и права репатриантов.

Среди лауреатов нынешнего года, прошедших большой конкурсный отбор, выходцы из бывших республик Советского Союза, Эфиопии, Франции, южно-американских стран. Все они внесли, как указывается в дипломах лауреатов, "особый вклад в развитие израильской культуры".

Вдова Штерна Елена, присутствующая на чествовании лауреатов, обратила внимание на то, что вручение премии стало не только доброй традицией, но и важным событием в жизни каждого, кто принимал участие в конкурсе на соискание премии. Она поблагодарила Софу Ландвер за верность памяти Юрия Штерна и высказала пожелание провести фестиваль всех награжденных победителей.

В разные годы премии удостаивались поэт и исполнитель Юлий Ким, писательница Дина Рубина, композитор Ирина Светова, писатель Леонид Левинзон и другие.