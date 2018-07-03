В Израиле прошло вручение премии имени Юрия Штерна

ИЕРУСАЛИМ, 3 июл – РИА Новости. Двенадцать писателей, актеров, музыкантов, художников из числа репатриантов стали лауреатами премии имени Юрия Штерна в Израиле.
Премия была учреждена министерством алии и интеграции несколько лет назад в честь почитаемого в Израиле общественного деятеля Юрия Штерна, на протяжении всей жизни отстаивающего интересы и права репатриантов.
Среди лауреатов нынешнего года, прошедших большой конкурсный отбор, выходцы из бывших республик Советского Союза, Эфиопии, Франции, южно-американских стран. Все они внесли, как указывается в дипломах лауреатов, "особый вклад в развитие израильской культуры".
В разные годы премии удостаивались поэт и исполнитель Юлий Ким, писательница Дина Рубина, композитор Ирина Светова, писатель Леонид Левинзон и другие.