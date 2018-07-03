Стало известно имя убийцы Тупака

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Дуэйн Кит Дэйвис, подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура, назвал настоящее имя убийцы. По его словам, исполнителя застрелил Орландо Андерсон, который приходится Дэйвису племянником. Подобное заявление он сделал во время съемок документального фильма от Netflix "Нераскрытое дело".

Дейвис рассказал, что он находился в автомобиле, когда его племянник обстрелял транспортное средство, в котором ехал Тупак. Сам Андерсон погиб через два года после убийства рэпера. Дэйвис также отметил, что он единственный из оставшихся в живых, кто точно знает имя убийцы Тупака.

По его словам, Тупак и Андерсон принадлежали к враждующим группировкам, что послужило причиной конфликта.

Покушение на Тупака было совершено 7 сентября 1996 года после поединка Майка Тайсона с Брюсом Селдоном в Лас-Вегасе. Рэпер получил четыре пулевых ранения. В госпитале его ввели в состояние искусственной комы, однако 13 сентября музыкант скончался.