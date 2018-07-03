Храм Василия Блаженного столкнулся с подделкой билетов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Государственный исторический музей столкнулся с подделкой билетов в Покровский собор (храм Василия Блаженного), поэтому посетителям следует помнить, что их можно купить только на сайте или в кассе музея, сообщил журналистам во вторник директор музея Алексей Левыкин.

Он отметил, что из-за невероятной популярности этого памятника архитектуры музею пришлось вводить систему нормированного прохода, чтобы ограничить поток посетителей.

"Но мы столкнулись с таким не очень приятным делом, как подделка билетов. Мы уже связались с правоохранительными органами, чтобы остановить этот криминальный поток", — сказал Левыкин.

Он подчеркнул, что билеты в собор можно купить только на сайте или в кассах музея.