В Ереване умерла певица Надежда Саркисян

ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Известная советская армянская певица Надежда Саркисян скончалась в Ереване на 63-м году жизни, сообщили в пресс-службе Минкультуры Армении.

"Министерство культуры с глубоким прискорбием сообщает, что 2 июля на 63-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств Армении, певица Надежда Саркисян", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Певица долгое время боролась с раком.

В пресс-службе заявили, что в связи с кончиной Саркисян будет создана правительственная комиссия по организации похорон. Пресс-секретарь главы Минкульта Ани Смбатян уточнила РИА Новости, что комиссию возглавит министр Лилит Макунц.

Саркисян — заслуженная артистка Армении. С 1988 по 1993 годы училась в Московском художественном театре Российской армии. Как и Лариса Долина, начала карьеру в популярном ансамбле "Серпантин". С 1977 по 1987 пела в Государственном эстрадном оркестре Армении под руководством Константина Орбеляна.