Прощание с актрисой Ольгой Лозовой пройдет в Петербурге 5 июля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России, актрисой Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Ольгой Лозовой состоится 5 июля, сообщает театр.

Ольга Лозовая скончалась 1 июля после продолжительной болезни.

"Прощание состоится 5 июля в 11.00 в Большом зале театра. Отпевание — в церкви на Смоленском кладбище в 14.00", — говорится в сообщении.

Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким актрисы.

"Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии – такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом – такой она была и останется в памяти друзей и коллег", — отмечают в театре.

Ольга Лозовая родилась в 1972 году в городе Энгельс Саратовской области. Служила в Волгоградском театре музыкальной комедии, в Томском музыкальном театре. В 1999 году была принята в Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и вскоре стала одной из ведущих актрис труппы. Сыграла в таких спектаклях, как "Моя прекрасная леди", "Королева чардаша", "Мистер Икс", "Хелло, Долли!", "Венские встречи" и многих других.

В 2004 году Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты имени М. Водяного в Одессе, в 2005 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка России", в 2009 году была награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.