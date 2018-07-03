Прощание с актрисой Ольгой Лозовой пройдет в Петербурге 5 июля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России, актрисой Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Ольгой Лозовой состоится 5 июля, сообщает театр.
Ольга Лозовая скончалась 1 июля после продолжительной болезни.
"Прощание состоится 5 июля в 11.00 в Большом зале театра. Отпевание — в церкви на Смоленском кладбище в 14.00", — говорится в сообщении.
Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким актрисы.
Ольга Лозовая родилась в 1972 году в городе Энгельс Саратовской области. Служила в Волгоградском театре музыкальной комедии, в Томском музыкальном театре. В 1999 году была принята в Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и вскоре стала одной из ведущих актрис труппы. Сыграла в таких спектаклях, как "Моя прекрасная леди", "Королева чардаша", "Мистер Икс", "Хелло, Долли!", "Венские встречи" и многих других.
В 2004 году Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты имени М. Водяного в Одессе, в 2005 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка России", в 2009 году была награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.