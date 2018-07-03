Доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекорда

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Доля российского кино в национальном кинопрокате за первые шесть месяцев 2018 года достигла рекордных 40%, сообщил РИА Новости во вторник исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

"Доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекордных 40%. Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года", — сказал Малышев.

Он уточнил, что в число 10 самых кассовых фильмов 2018 года вошли три российские картины, созданные при поддержке Фонда: "Движение вверх", "Лед", "Тренер". На них пришел 21 миллион зрителей, что составляет практически 20% всех зрителей кинотеатров в первом полугодии.