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Культура

В Лондоне на Цветочном шоу представили "Сад Антона Чехова"

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© РИА Новости . Мария ТабакСад Чехова на цветочном шоу в Лондоне. 2 июля 2018Сад Чехова на цветочном шоу в Лондоне. 2 июля 2018
© РИА Новости . Мария Табак

ЛОНДОН, 2 июл — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Сад, посвященный русскому писателю и драматургу Антону Чехову, представлен на Цветочном шоу во дворце Hampton Court в пригороде Лондона.

Художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра филармонии Юрий Темирканов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Шоу в Hampton Court является второй по значимости выставкой цветов в Лондоне после знаменитого Цветочного шоу в Челси, однако по масштабу превосходит его.

За образец сада, который так и называется – "Сад Антона Чехова" (Anton Chekhov's Garden), — его создатели Анна Бенн и Ханна Гарднер взяли сад из Мелихово – подмосковного дома писателя и врача. А идейным вдохновителем проекта стала славист Розамунд Бартлетт.

"Я — чеховед. Я писала биографию Чехова, перевела рассказы Чехова, и в 2008 году я начала кампанию по помощи дому-музея писателя в Ялте, поскольку он был в тяжелом положении. Оттуда у нас возникла идея создания благотворительной организации Anton Chekhov Foundation. Мы стали думать над проектами. Сначала хотели восстановить сад в Ялте, но это оказалось очень трудно. Потом случайно я услышала по радио знаменитого нейрохирурга Генри Марша, который также является страстным садоводом. Он рассказывал о том, что в своей больнице он создал маленький сад. Тогда у меня появилась идея: почему бы не создать чеховский сад в Англии, если это невозможно в Ялте?" — рассказала РИА Новости Бартлетт.

Она рассказала, что в саду в Мелихово был сад с лекарственными травами, и описание этого сада сохранилось.

"И вот после выставки наш сад поедет в Девон, где будет воссоздан при больнице Национальной службы здравоохранения Великобритании. Идея наша идет дальше: мы хотим создать чеховский сад в Англии, а потом попробовать создать их в городах России, в российских поликлиниках. Может, кто-нибудь в России узнает об этом и заинтересуется?" — улыбаясь, сказала Бартлетт.

Проект уже заинтересовал посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, приехавшего на открытие.

"Оказывается, все, что подобрал Чехов, полное собрание этих вот трав — успокаивающих, для пищеварения и всего остального — оказалось приспособлено к британскому климату. И все эти растения будут очень хорошо себя чувствовать в Британии. Это говорит о том, насколько британцы внимательно относятся к выбору всего и насколько всем интересуются. Чеховский садик был как раз площадью 80 квадратных метров и включал большое количество разнообразных растений", — сказал посол журналистам.

Яковенко отметил, что тут, несомненно, важна и культурная составляющая: в Великобритании Чехов как драматург уступает по популярности, возможно, лишь Шекспиру.

Вручение премии Русская литература в Испании Марте Санчес-Ньевес Фернандес. 8 июня 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
В Мадриде вручили премию "Русская литература в Испании"
"Сад сделали люди, которые любят и ценят наследие Чехова. Чехова здесь уважают как человека, врача. Садик будет при больнице, и подбор растений в нем так же актуален, как и два века назад. Для британцев это не только связь с Чеховым как с писателем, но и чисто практическое начинание. Мы пообещали прислать для этого садика иван-чай и рассказали историю о том, что иван-чай был самым главным чаем в России до того, как в страну стали поставляться черные и зеленые чаи", — рассказал Яковенко.

Глава российской дипмиссии отметил, что, "несмотря на ту жесткую антироссийскую кампанию, которую проводит британское правительство, культурные связи сохраняются на прежнем уровне".

"Поддерживают их не политики, а простые люди — те, которые восхищаются Чеховым и той хорошей основой, которая есть у двух стран", — заключил посол.

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