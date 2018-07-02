В Лондоне на Цветочном шоу представили "Сад Антона Чехова"

ЛОНДОН, 2 июл — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Сад, посвященный русскому писателю и драматургу Антону Чехову, представлен на Цветочном шоу во дворце Hampton Court в пригороде Лондона.
За образец сада, который так и называется – "Сад Антона Чехова" (Anton Chekhov's Garden), — его создатели Анна Бенн и Ханна Гарднер взяли сад из Мелихово – подмосковного дома писателя и врача. А идейным вдохновителем проекта стала славист Розамунд Бартлетт.
"Я — чеховед. Я писала биографию Чехова, перевела рассказы Чехова, и в 2008 году я начала кампанию по помощи дому-музея писателя в Ялте, поскольку он был в тяжелом положении. Оттуда у нас возникла идея создания благотворительной организации Anton Chekhov Foundation. Мы стали думать над проектами. Сначала хотели восстановить сад в Ялте, но это оказалось очень трудно. Потом случайно я услышала по радио знаменитого нейрохирурга Генри Марша, который также является страстным садоводом. Он рассказывал о том, что в своей больнице он создал маленький сад. Тогда у меня появилась идея: почему бы не создать чеховский сад в Англии, если это невозможно в Ялте?" — рассказала РИА Новости Бартлетт.
Она рассказала, что в саду в Мелихово был сад с лекарственными травами, и описание этого сада сохранилось.
"И вот после выставки наш сад поедет в Девон, где будет воссоздан при больнице Национальной службы здравоохранения Великобритании. Идея наша идет дальше: мы хотим создать чеховский сад в Англии, а потом попробовать создать их в городах России, в российских поликлиниках. Может, кто-нибудь в России узнает об этом и заинтересуется?" — улыбаясь, сказала Бартлетт.
Проект уже заинтересовал посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, приехавшего на открытие.
"Оказывается, все, что подобрал Чехов, полное собрание этих вот трав — успокаивающих, для пищеварения и всего остального — оказалось приспособлено к британскому климату. И все эти растения будут очень хорошо себя чувствовать в Британии. Это говорит о том, насколько британцы внимательно относятся к выбору всего и насколько всем интересуются. Чеховский садик был как раз площадью 80 квадратных метров и включал большое количество разнообразных растений", — сказал посол журналистам.
Яковенко отметил, что тут, несомненно, важна и культурная составляющая: в Великобритании Чехов как драматург уступает по популярности, возможно, лишь Шекспиру.
Глава российской дипмиссии отметил, что, "несмотря на ту жесткую антироссийскую кампанию, которую проводит британское правительство, культурные связи сохраняются на прежнем уровне".
"Поддерживают их не политики, а простые люди — те, которые восхищаются Чеховым и той хорошей основой, которая есть у двух стран", — заключил посол.